El productor de Assassin’s Creed Shadows respondió a las críticas de Elon Musk

La reacción del fabricante

«Cuando algunos jugadores culparon a Assassin’s Creed Shadows por el papel de Yasuke», tuiteó Musk. Generó sentimientos dentro de mí.«Y lo primero que quería hacer era volver a la X que eliminé y responder», explicó el productor.

“Pero lo dejé. Tengo una aplicación de atención plena en mi teléfono, así que intenté usarla para explorar los sentimientos que generó el tweet. Es triste, pero para mí. Elon simplemente está alimentando el odio. «Tenía en mente muchas respuestas no tan agradables».

Sin embargo, Coty se dio cuenta de que responderle a Musk en ese momento no habría ayudado a la causa. “Ciertamente, atacar a alguien como Elon no me habría permitido convencer a la gente de nuestro punto de vista como equipo. Yasuke está muy conectado con la historia de la franquicia. ¿Cómo tomamos nuestras decisiones?»

El productor continuó: “De lo que habla Musk no es del juego que estamos creando”. “La gente tendrá que experimentarlo para entender lo que sucederá después. Los primeros once minutos y cuarenta y siete segundos. «No les convencerá lo que hagamos, podemos hablar de eso».

¿Por qué este momento en particular? “Revisé el partido hace poco y pensé: ‘¡La respuesta está aquí!’ Sólo puedo esperar que los usuarios mantengan la mente abierta y vean el juego tal como es: un capítulo de Assassin’s Creed, creo. Lo mejor que hemos hecho«.