El plan de Obama de Biden para presionarlo a retirarse. Los financieros lo abandonan. Rumores de un posible retroceso el lunes

Si fuera una prueba de conocimientos de geopolítica, Joe Biden Ciertamente lo habría logrado: habló durante 59 minutos, pasando de Ucrania a Oriente Medio, de los peligros y amenazas de Rusia y China a la seguridad de los países de la OTAN. En cambio, se suponía que la conferencia de prensa del jueves por la noche convencería al partido, a los medios y a los votantes de que toda esta discusión sobre su salud mental es solo una tormenta de arena que está a punto de amainar.

Esto no sucedió: de hecho, muchos apuestan por ello Biden Está intentando aguantar hasta finales de la semana pasada y hay quien dice que podría marcharse el lunes.

Y esto a pesar de que hay dos elementos a evaluar: por un lado, esa tarde a las nueve concedió una entrevista a la NBC y, por otro lado, es el día de inicio de la convención del Partido Republicano en Milwaukee, donde Donald Trump anunciará a su compañero de fórmula. ¿Es posible que quiera darle al expresidente la ventaja de saber antes de tomar esta decisión si él o la joven afroamericana Kamala Harris lo desafiarán?

Maniobras de marca

Mientras tanto, el partido sigue en un estado de desorden, especialmente con errores (Zelensky ha criticado a Putin y Kamala Harris por Trump) y una energía que nunca es realmente la que solía ser. Un grupo de donantes afirmó ayer que quiere congelar 90 millones de dólares destinados a la campaña electoral mientras Biden siga siendo candidato. Sin embargo, las deserciones públicas en el partido han llegado a 18, lo que ciertamente es muy poco, pero muchos analistas dicen que son solo una pequeña isla que emerge de una enorme montaña que se esconde bajo el agua. ¿Ejemplo? Frente a frente en la Casa Blanca con el presidente, el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, no habría pedido a Biden que apoyara su campaña contra Donald Trump.

Mientras tanto, crecen los rumores sobre un plan liderado por Barack Obama y Nancy Pelosi para convencer al presidente de que dé paso a otra candidata, muy probablemente Kamala Harris. Otras fuentes dicen que tanto Obama como Pelosi expresaron en privado dudas sobre la capacidad de Joe Biden para ganar las elecciones previstas para noviembre. Buen hombre testarudo, no ha dado ni un paso atrás, y eso es comprensible desde su punto de vista: controla a casi todos los delegados, la economía estadounidense está en buena forma y los datos de inflación de junio muestran una desaceleración. Descenso neto por primera vez en dos años. Recordó a los periodistas durante la rueda de prensa que no se marcharía a menos que le dijeran “no hay posibilidades de ganar” y hasta el momento “nadie me ha dicho eso” y “ninguna señal en las urnas”.

¿Pero quién debería decírselo? Sus asesores, el círculo íntimo que -como afirma CNN desde hace días- lo protegió, lo protegió, lo mantuvo alejado del mundo, lo encerró en la Casa Blanca y lo alimentó con discursos preparados y resumidos para repetir en los mítines de campaña. Por lo demás, cero discusiones, cero entrevistas, cero ruedas de prensa. Y todo esto afecta mucho al Partido Demócrata, que no sólo está confundido, sino también asustado: los dirigentes intentan entender si es mejor arriesgarse y dejar a Biden en carrera o cambiarlo por llegar a la convención con fuertes tensiones internas. . .

Apuestas

Además de los cuatro años de presidencia y los peligros para la democracia estadounidense, lo que está en juego es también el liderazgo del Senado, ahora demócrata, la recuperación del control de la Cámara de Representantes y, finalmente, del poco conocido Supremo. Corte. Esto se debe a que el próximo presidente podría tener la capacidad de nombrar dos nuevos jueces. Los demócratas saben que Trump llevaría la corte aún más a manos de la extrema derecha conservadora y religiosa. Ayer, como prometió mientras hablaba en la cumbre de la OTAN, Biden retomó su campaña, dirigiéndose a Michigan, uno de los estados indecisos y junto a Pensilvania y Wisconsin, región donde se decidirá su reelección. El propio Michigan, que durante años estuvo en manos demócratas, tiende hacia el Partido Republicano y el presidente está perdiendo la comunidad árabe, una de las más grandes de Estados Unidos, por sus posiciones poco claras sobre la guerra en Gaza. Los demócratas de New Hampshire, Minnesota y Virginia también temen que la presencia de Biden convierta a sus estados de «azul claro» (que los demócratas ganan por poco) a estados indecisos. Pero también hay otras señales que quizás sean todavía muy sutiles y podrían presagiar una avalancha para Biden. Ayer, el movimiento juvenil contra el cambio climático, el Movimiento Sunrise, le pidió que se marchara: en 2020 le ayudó a ganar y a ganar nuevos votantes.

Encuestas

Las encuestas plantean más dudas: según NPR y PBS, Biden obtendrá el 50% de los votos frente al 48% de Trump, superando al expresidente meses después. Ron Klain, asesor de Biden, afirmó ayer que con la rueda de prensa del jueves por la noche y esta nueva encuesta, «es hora de dejar de entrar en pánico». Obviamente, hay otras encuestas que muestran que Trump está creciendo en comparación con Biden, aunque en general los dos parecen estar codo a codo. Mientras tanto, el expresidente regresó después de días de silencio: el jueves se reunió con el primer ministro húngaro, Viktor Orban, una elección muy importante para comprender el futuro de Estados Unidos bajo Trump. Además, los suyos siguen hablando de Trump, que teme cada vez más un posible cambio de candidato entre los demócratas: quiere desafiar a Biden y evitar a Kamala, con quien, según las últimas encuestas de opinión, será difícil competir. Gana.