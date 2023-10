El pasado mes de abril, portada. Semana empresarial de Bloomberg El funeral en Suiza estuvo marcado por una cruz blanca decorada con flores sobre fondo rojo y la frase del joyero: «¿Habrá vida después de la muerte del sistema bancario suizo?». Siguieron algunas protestas institucionales, pero nada más. Fueron los meses que presenciaron el colapso de Credit Suisse y su fusión con UBS. En esos meses, Suiza también estuvo en el punto de mira de las cancillerías por su postura conservadora respecto a la cesión de activos militares a Ucrania. Una ley interna basada en el principio de neutralidad entre las partes en conflicto prohíbe la reventa de vehículos militares no utilizados. El obstáculo fue eliminado hace unos días, cuando el Parlamento suizo aprobó la venta de 25 tanques Leopard a Alemania.

Inesperadamente el sector que menos crisis ha visto es sin duda el sector editorial, especialmente uno que está estrechamente vinculado al ala política conservadora del Partido Unión Democrática Unida y parte del sector empresarial del país. Vamos a hablar acerca de deseo de fieltrosemanario políticamente incorrecto de la Suiza alemana, editado por Roger CoppellSus suscripciones han aumentado a más de 38.000 ejemplares y ahora se prepara para aparecer en la escena alemana. La versión web llega a 6 millones de lectores al mes, así como el Canal 4 de YouTube, donde su director (y accionista mayoritario), que acaba de regresar de un viaje a Moscú en mayo, cuenta diariamente su versión de los hechos, en Política y economía suizas, pero no sólo.

Roger Koeppel, licenciado en filosofía política por la Universidad de Zúrich con una tesis sobre Carl Schmitt, es también periodista, consejero nacional en las filas de la Unión Demócrata Cristiana y considerado durante mucho tiempo heredero de Christoph Blücher. Abandonará su candidatura en las próximas elecciones federales de octubre para dedicarse por completo al desarrollo de la empresa. Cuando se convirtió en editor en jefe en 2001, el periódico de tendencia liberal sufría una circulación en declive. Fue adquirida por algunos inversores financieros, entre ellos Tito Titamanti y en 2002 se transformó en una revista semanal. Con la impronta del neoliberalismo conservadoren claro acuerdo con las posiciones de la Unión Demócrata Cristiana, que no abandona la primera plataforma del partido desde 1999, con una preferencia media entre los votantes suizos que oscila entre el 23 y el 30%.

Esto aseguró la supervivencia del periódico en tiempos difíciles. Esto es gracias al apoyo financiero proporcionado por la propia familia Blocher.A través de sus holdings Ems-Chemie AG y Basler Zeitung AG. Esta última fue comprada en 2018 por el grupo Tamedia (actualmente TX Group), dirigido por Pietro Supino, la segunda empresa de medios suiza con mayor facturación, después de la emisora ​​pública RTS. Le sigue en el panorama suizo el tercer grupo editorial Ringier SA, con una facturación de aproximadamente mil millones de francos, propiedad de los cónyuges Michael y Ellen Ringier. Ringier SA recompró recientemente todas las acciones de Axel Springer En su empresa conjunta con la editorial alemana Ringier-Axel Springer Schweiz AG se convirtió en propietaria total de veinte periódicos y revistas distribuidos en la Suiza alemana y francesa, entre ellos Blick y Finanz. La nueva entidad se denominará Ringier Médias Suisse. Durante muchos años, Ringer y Springer colaboran en muchas publicaciones conocidas, como Newsweek y Forbes. Hoy en día sigue siendo un proyecto conjunto entre editoriales del mercado polaco.

En 2017, Christoph Blocher, tras vender el periódico Basler Zeitung a Tamedia, adquirió las acciones del grupo editorial Zehnder AG (ahora conocido como Swiss Regiomedia AG) con una cartera de 25 periódicos gratuitos locales y no locales, distribuidos por todo el este de Suiza. Pero no Wiltouch A lo largo de los años, esto no ha estado exento de controversias en la escena política suiza. En agosto de 2011, un empleado del banco privado suizo Safra Sarasin entregó a un parlamentario de la CDU un extracto de cuenta de transacciones monetarias al entonces presidente del Banco Nacional Suizo, Philipp Hildebrand, por una supuesta operación de uso de información privilegiada, es decir, un cambio de dólares por francos, unas semanas antes de la El banco central anunció la decisión suiza de apoyar el precio del franco suizo. El extracto llegó a deseo de fieltroque publicó. Hildebrand se vio obligado a dimitir en enero de 2012.. En abril de 2016, el litigio terminó cuando el Tribunal de Distrito de Zúrich multó a un miembro de la junta directiva de la UDC y al ingeniero informático del banco que le entregó los documentos, por violar el secreto bancario.

Recientemente terminó con un conocido sitio de investigación. Dentro de la plaza Paradeplatzdesde la plaza homónima de Zúrich, antigua sede del Credit Suisse, que muchos consideran una rama ideológica del deseo de fieltro. El sitio web, fundado por uno de sus antiguos periodistas económicos, Lukas Heisig, fue víctima de una demanda interpuesta por el antiguo instituto suizo, que concluyó a finales de agosto con un acuerdo extrajudicial. Aunque existen grandes grupos editoriales. La derecha liberal-conservadora de Suiza puede contar con una presencia regional y una cierta cantidad de periodismo de investigaciónAsí como sobre los bienes de la familia Blocher y otros inversores financieros. Las hijas de Christoph Blocher, Rachel y Magdalena, tomaron las riendas de las empresas de su padre y están consideradas entre las mujeres más ricas de Suiza, después de Franca Fizzolo (viuda de Ferrero) y Donna Bertarelli. Magdalena Martolo Blücher es actualmente miembro del Consejo Nacional, en las listas de la UDC Graubünden.

Pero a nivel político internacional, la derecha suiza y sus medios de comunicación desempeñan un papel importante. Así lo demuestran las conferencias, entrevistas y comunicaciones realizadas por Roger Koppel y su semanario con algunos de los héroes del panorama político y mediático, como Eric Zemmour Y Steve Bannon. Luego una fuerte identificación y eficiencia económica y financiera llevaron al éxito de la empresa. deseo de fieltro.

Federico Magnani, 15 de octubre de 2023