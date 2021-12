El «peor restaurante del mundo» en Italia. discutiendo

¿Hasta qué punto se puede empujar una propuesta de comida y vino para un restaurante con estrellas a una estética «extrema»? El tema no es nuevo y cada vez se revive de nuevo. Controversia entre los fascinados por los gourmets y la cocina modernaY amantes de los inventos del chef y Para los que huelen la estética Menos cantidad y calidad al menos cuestionable y quisiera recurrir a un típico pub o restaurante con «última cocina». Esta vez fuimos más lejos, con eco global. Encender la mecha explosiva entre mesas Hermanos Lychee, dirigido por aquellos que están ridículamente definidos i Ferragnez dell’haute مطبخ cocina En nuestro país se ha exagerado el blog americano Geraldine Derotier.

Chefs estrella: Floriano Pellegrino e Isabella Botto (del perfil de Facebook de Lecce)

¿Cómo sabes cómo hablar de eso?

Exagerado porque es propio de la narrativa de los hermanos, seleccionaste «El peor restaurante con estrella Michelin de todos los tiempos» (Aquí está el artículo completo) tuvo la ventaja de devolver el blog de crítica culinaria al centro del debate mundial, que después de conocimiento antes hora Entre los más influyentes en 2011En los años siguientes habría subestimado cuánto podría ser impacto. El hermano feroz, puntiagudo y ridículo lo ha traído de vuelta entre las tendencias más candentes en todas las plataformas sociales.. Pero, ¿por qué dejó a Deruyter y sus amigos horrorizados por las cuatro horas de degustación de comida en Lychee’s? Se explica rápidamente.

Plato de pasta microscópico en la foto de la bloguera (de su sitio web)

Un duelo entre instigadores

Geraldine Deruyter Floriano Pellegrino e Isabella Botto, un dúo demasiado provocativo que son muy buenos para hacer que la gente hable de sí mismos y de su cocina, son acusados ​​de solo hacer la gran escena. Ciclos ridículos en apariencia y sabor. Algo debería ser «no con la cena» sino tal vez con «una noche en el teatro, una especie de Teatro de improvisación …. muy muy caro«. Desde 27 ciclos No le gustó algo, dijo el blogger mientras degustaba con ocho de sus amigos: “Quizás el personal se quedó sin comida esa noche. Quizás confundieron nuestra mesa con su antigua mesa amada. Quizás estaban borrachos. «y otra vez:»Nada se acercaba a una comida de verdad.«Entre» trozos de papel comestibles … vasos de vinagre. Todo sabe a pescado, hasta platos sin pescado. Casi todo se sirvió frío. Merciless: ‘Quizás esta comida sea como una carrera de Nicholas Cage: hay que esperar mucho tiempo pero al final también hay cosas buenas. pero no. Seguimos esperando a que alguien nos trajera algo, ¡cualquier cosa! – Parecía una cena. Hasta el momento en que nos dimos cuenta de que nunca vendría «.

READ Habla la madre de Francesca Cipriani El crítico y sus amigos en la mesa cuestionan a Lecce (foto de su blog)

Resalta las referencias de terror, dulces. Vamos limon Con la espuma que sale de un cuenco, se puede cortar la boca de una muñeca inflable y saborearla de boca en boca sin cubiertos. La imagen que se multiplicó en las redes sociales y realizó giras mediáticas de nicho y no especializadas. El pago se responde con push, el Chef Floriano Pellegrino no tardó en llegar.

Mensaje largo para responder

Tiene tres páginas Pellegrino escribiendo En respuesta a la feroz oferta de DeRuitier, que contiene argumentos provocativos y una serie de preguntas, partiendo del punto de vista del artista tímido que reivindica el derecho a sus excesos en la cocina: “Pintar a un hombre a caballo es lo mismo que lo que haces para comer. Mucha gente puede hacer buena comida.. Tus abuelas sabían cómo hacerlo. Mi esposa lo hace muy bien. McDonald’s sabe muy bien cómo hacer una hamburguesa que a todos les encanta, y la pizzería cercana hace su trabajo a la perfección. Pero cuadros maravillosos como éste (que representa a un caballo) me aburren. Louvre y Prado y el museo está lleno de ellos. Es genial pero poco profundo. En cambio, los artistas contemporáneos buscan nuevos horizontes cada vez. Explorando lo desconocidoPellegrino le dice al bloguero estadounidense: Si no soportas la provocación, hazte a un lado. Con pasajes como estos:El chef no debería darte respuestas fáciles, pero te desafía con preguntas interesantes. El arte contemporáneo no es simpleLuego vino el traicionero resultado: “Agradecemos Firma XXX – No recuerdo su nombre, porque nos permitió llegar a donde aún no estábamos. para nosotros Vamos limon Se ha agotado por completo. “Una lucha de brazos entre agitadores, en una de las áreas más delicadas de todas, el campo de la restauración. El enfrentamiento del ego y el derecho a criticar cara a cara.