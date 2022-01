El peor aeropuerto de Europa y uno de los peores del mundo se encuentra en Italia. Hacemos una llamada »ILMETEO.it

Clima: El peor aire de Europa y uno de los peores del mundo está en Italia. nosotros llamamos

El aire está entre los peores del mundo en Italia. aire peor De Europa y entre los peores del mundo. ¡Él está aquí! En Italia, no solo en Valpadana sino también alrededor de Roma y Campania.

Hay muchos riesgos para la salud, y la persistencia de una condición similar con alta presión constante sin viento perceptible y sin lluvia durante varios días causa daños a largo plazo. La Organización Mundial de la Salud ha indicado claramente que mata a más de enfermedad del coronavirus, en un estudio en el que se compararon las muertes por causas relacionadas con el Covid con las potencialmente provocadas por la contaminación. Estudios recientes de la Organización Mundial de la Salud y la Unión Europea (https://www.eea.europa.eu/it/pressroom/newsreleases/molti-cittadini-europei-sono-ancora/morti-premature-attribuibili-allinquinamento-atmosferico) que en Europa se pueden vincular al menos 450.000 muertes prematuras niebla tóxica y yo contaminantesde los cuales al menos 80-90 mil están solo en Italia y en su mayoría están relacionados con el polvo fino 22:00 O más 2,5 metros. En resumen, los datos son impactantes.

No se hace nada ni se Milán y Lombardíani en Véneto ni especialmente un Padua Por lo tanto, es lo peor: estas ciudades de Valpadana son tan vulnerables que urgen medidas extraordinarias.

Una apelación: En Padua y en la llanura del Véneto, no se le debe permitir salir de casa y una mascarilla externa debe ser obligatoria, pero no para el virus (que no vuela al aire libre), sino para las partículas finas «PM 1» que entrar incluso en los alvéolos.

Además de PM1, los contaminantes más peligrosos examinados también son partículas ligeramente más grandes, como PM2.5 y PM10, y gases tóxicos como CO, NOx y SOx. Todos estos elementos contribuyen a un mal juicio de la calidad del aire en grandes áreas de nuestro territorio durante varios días al año.