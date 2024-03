El Parlamento Europeo condena a Maduro contra Machado

Los eurodiputados no reconocerán las elecciones presidenciales de Venezuela si el ganador no participa en las primarias de la oposición

Por 446 votos contra 21 y 32 abstenciones, el Parlamento aprobó el jueves 8 de febrero una resolución que condena la decisión de inhabilitación de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela. María Corina Machado Como candidato a las elecciones presidenciales, porque no tiene base legal.

Según la Constitución venezolana, las elecciones presidenciales deben tener lugar en diciembre de 2024 y el Parlamento Europeo no reconocerá los resultados de las elecciones si el régimen Nicolás Maduro El principal candidato de la oposición no podrá participar. María Corina MachadoEsto es según lo expresado en el documento.

Los miembros del Parlamento Europeo instan «El régimen venezolano debe dejar inmediatamente de perseguir al ganador de las elecciones primarias«Por lo tanto, es un candidato completamente legítimo para las fuerzas que se oponen al régimen». María Corina Machadoy otros políticos de la oposición, y comenzar a implementar el Acuerdo de Barbados, incluso respetando los principios de la Hoja de Ruta Electoral y el Párrafo 1 del Acuerdo, según el cual las partes “Reconocer y respetar el derecho de cada partido político a elegir libremente su candidato en las elecciones presidenciales«, lo que significa garantizar que el líder de la oposición al régimen, María Corina MachadoPoder «Participar libremente en elecciones presidenciales competitivas y verdaderamente democráticas en 2024.«.

prohibición ilegal

Cámara Política Administrativa (Spa(abreviado en español) de la Corte Suprema de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, que controla Nicolás MaduroLa prohibición política fue confirmada el 26 de enero de 2024. María Corina Machadolíder y único candidato de la oposición venezolana, que resultó elegido con el 92,35% de los votos en un proceso electoral sin precedentes, celebrado el 22 de octubre de 2023 con la participación de venezolanos en Venezuela y en otros 34 países.

Pero la prohibición de Machado Esto no es legal. La sentencia de la Corte Suprema de Justicia no puede calificarse de sentencia. Es el resultado de un juicio ambiguo y sin derecho de defensa, en el que se produjeron vicios procesales de todo tipo: sin competencia penal, Spa Se ratificó la decisión de inhabilitación por 15 años, la cual había sido previamente emitida por un órgano administrativo como la Contraloría General de la República, que no es competente para tomar tal decisión, ya que dicha autoridad está expresamente reservada al juez penal (artículos 42 y 65 de la Constitución).

Así responde el sistema Nicolás Maduro A la victoria indiscutible María Corina Machado En las elecciones primarias en las que participaron cerca de 3 millones de venezolanos, en clara violación de los Acuerdos de Barbados firmados entre el régimen y la delegación negociadora opositora en octubre de 2023.

Escalada represiva

Con este procedimiento, Nicolás Maduro Busca bloquear el camino a la celebración de elecciones libres y ha desatado una nueva escalada represiva que viola los derechos humanos. Los ciudadanos Luis Kamakaro, juan fritz, Guillermo López Y Víctor Venegasmiembros de la dirigencia regional MachadoFueron capturados y desaparecidos por las fuerzas represoras de la dictadura; Luego de un discurso del dictador, en el que pidió la intervención de la «ira bolivariana», las llamadas «camarillas» se desataron y atacaron a los manifestantes. Machado El pasado 7 de febrero en Charalavi.

Mientras que muchos activistas y líderes políticos son objeto de persecución, incluidas órdenes de arresto. El texto de la decisión decía lo siguiente: “El 22 de enero, el régimen, a través del Ministerio Público, emitió 14 órdenes de arresto basadas en acusaciones falsas de traición y asesinato político contra varias personas, entre ellas el activista de derechos humanos. Tamara SojoPeriodista Sebastiana Barraezex alcalde de Caracas Antonio Ledesmalíder político Leopoldo Lópezexpresidente interino de Venezuela Juan Guaidó Y el ex alcalde David Smolanskyque simplemente ejercieron su libertad para expresar su oposición al régimen«.

Como si eso no fuera suficiente».El parlamento venezolano controlado por el régimen MaduroEstá preparando una nueva ley sobre la financiación y las actividades de las organizaciones no gubernamentales con el fin de limitar la capacidad de la sociedad civil para organizarse y defender sus derechos.«.

Este es el conocido contexto en el que la oposición venezolana lleva más de dos décadas luchando pacíficamente para intentar cambiar la situación política, económica y social de Venezuela, ya que sólo el restablecimiento de la libertad y la democracia facilitará el regreso de aproximadamente 8 gente. Millones de personas se vieron obligadas a emigrar del país.

a: marinellis Trimano

Foto: ANSA/EPA/Miguel Gutiérrez

