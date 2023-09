El Papa llega a Mongolia en su viaje apostólico – Noticias

El Papa Francisco llegó a Mongolia. El avión que transportaba al Papa aterrizó en el aeropuerto internacional de la capital, Ulan Batus. El Papa fue recibido por el Ministro de Asuntos Exteriores. Después de una breve ceremonia de bienvenida en el aeropuerto, se trasladó al Estado Apostólico. En este primer día en Mongolia, el Papa Francisco no tendrá más obligaciones.

«Envío mis mejores deseos a Su Excelencia y al pueblo chino al pasar por el espacio aéreo de su país rumbo a Mongolia. Le aseguro mis oraciones por el bienestar de la nación y rezo por usted con todas las bendiciones divinas. por la unidad y la paz”. es un texto Mensaje de saludo enviado por el Papa Francisco durante su viaje al presidente chino Xi Jinping.

Durante su sesión informativa diaria, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Wang Wenbin, dijo que Beijing quiere «fortalecer…

Confianza mutua” con el Vaticano. Y añadió: «China está dispuesta a seguir trabajando con el Vaticano para entablar un diálogo constructivo». El portavoz dijo que esto «mejorará el entendimiento y mejorará la confianza mutua», y añadió que esto «mejorará el proceso de mejora de las relaciones entre los dos países».

Hace horas, al salir de Roma, el Papa envió también un telegrama de despedida al presidente de la República, Sergio Mattarella. “Mientras me dispongo a salir de Italia para realizar la primera visita del Obispo de Roma a Mongolia, con el fin de encontrarme con este noble pueblo y con la pequeña pero animada comunidad católica, quisiera dirigirme a El mío le pertenece a usted, señor presidente, y a todos los italianos. Un saludo cordial que acompaño con esperanzas de un compromiso fructífero por el bien común y con la oración a Dios para que sostenga a quienes trabajan en iniciativas solidarias.Leemos en el texto del telegrama.

Mural antes de la visita del Papa



“Entender Mongolia con los sentidos”



«Alguien me preguntó acerca de ir a Mongolia, un pueblo pequeño en una tierra grande. Mongolia parece no tener fin y la gente es poca. Nos será útil comprender este silencio, tan largo, tan grande. Sería útil que entendiéramos no intelectualmente, sino con los sentidos.. Sería bueno escuchar algo de música de Borodin, que supo expresar la grandeza de Mongolia”, afirmó el Papa Francisco durante el viaje a Mongolia, dando la bienvenida a los periodistas que lo acompañaban a bordo.

Programa del viaje apostólico



El viaje apostólico que llevará al Papa Francisco a Mongolia del 31 de agosto al 4 de septiembre, bajo el lema “Esperanza juntos”, es el 43º de su pontificado y llevará a 61 países visitados por Francisco.Es el primer Papa que viaja al país que aún vive la leyenda de Genghis Khan.. Los vuelos en la ruta de aproximadamente 8.280 kilómetros entre Roma y Ulán Bator son particularmente largos y exigentes: 9 horas y media en el viaje de ida y 11 y 20 horas en el viaje de regreso. Zona horaria de seis horas. El programa incluye encuentros políticos, institucionales y pastorales con la pequeña comunidad católica local y encuentros interreligiosos. Está previsto que el pontífice pronuncie cinco discursos, todos en italiano, durante su estancia de cuatro días en Mongolia.

Los dos primeros días estarán dedicados exclusivamente a la bienvenida oficial.. Después de llegar al Aeropuerto Internacional Chinggis Khan. La fiesta de bienvenida está prevista para el sábado 2 de septiembre a las 9:00 hora local (3:00 hora italiana) en la plaza Sukhpata.a.m., 09:30 (3:30 en italiano) visita de cortesía al Presidente de Mongolia, Okhnagyn Khurelsukh, en el Palacio de Estado; 10:20 (4:20 en italiano) Encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en la sala «Ikh Mongol» del Palacio de Estado. luego, a las 11.00 (5.00 en italiano), la reunión con el presidente del Gran Consejo de Estado, el parlamento unicameral de Mongolia; 11.10 (5.10 hora italiana) Reunión con el Primer Ministro Lovsanemsrine Oyon Erden. Por la tarde, a las 16.00 horas (10.00 hora italiana), encuentro con los obispos, sacerdotes, misioneros, consagrados y agentes pastorales en la Basílica de los Santos Pedro y Pablo.

El domingo 3 de septiembre, también en la capital, Ulán Bator, está previsto que se celebre el encuentro ecuménico interreligioso en el «Teatro Hon» a las 10.00 horas (las 4.00 horas en Italia), y la Misa en el interior de la «Estepa» a las 14.00 horas. 4.00 (10.00 en Italia). ). . ArenaEl lunes 4 de septiembre, último día de la visita, el encuentro con los cooperantes y la inauguración de la Casa de la Misericordia tendrán lugar a las 9.30 horas (3.30 hora italiana); la ceremonia de despedida tendrá lugar a las 11.30 horas. (5.30 am hora italiana) en el aeropuerto internacional Chinggis Khan, y a las 12.00 hora local (6.00 hora italiana) el Papa partirá hacia Roma, con llegada prevista a Fiumicino a las 17.20.

