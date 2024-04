El Papa Francisco nombra al arzobispo Georg Gänswein nuncio apostólico “en algún lugar del mundo”

Todavía en un Libro de entrevistas Estrenada estos últimos días en España, «sucesor»Francisco volvió a denunciar la publicación del libro de Gänswein tras el funeral de Benedicto XVI, en enero de 2023, diciendo: «Lo viví como Falta de nobleza y humanidad.». En un libro titulado “Nada más que la verdad”, Secretario Histórico Ratzinger Recordó los años que pasó junto al Papa emérito durante el papado de Bergoglio. Entre otras cosas, esto desató nuevas controversias sobre un conflicto entre los Papas que nunca ocurrió. Gänswein rechazó estas explicacionesSe dice que intentó posponer la impresión: «Nunca quise separarme». Pero Francisco no lo apreció y, de hecho, habló de ello a los periodistas que regresaban de Sudán del Sur, el 5 de febrero del año pasado, con palabras muy duras: “La gente que, de una forma u otra, se aprovecha de una persona tan buena, Dios, yo Casi diría que es un santo padre de la Iglesia». «Esta gente no tiene moral, es gente partidista y no es de la Iglesia».