El pánico ha vuelto

el ‘pánico Ellos volvieron. Algunas personas de los alrededores vuelven a usar máscaras. Cada vez hay más de ellos. aisladoCon razón marginados para ellos La histeria disociativa está fuera de este mundoPero lo cierto es que han vuelto. Al lado de Delirios de la Organización Mundial de la Salud Que se propaga diariamente Fue comunicado en tonos alarmantes y catastróficos. Sobre la esquiva nueva variante del Covid-19 que será la responsable de “Desproporcionadamente«- Eso es exactamente lo que dicen: un aumento de las infecciones. Y Vuelven a hacer el volante Con el número de casos, pacientes hospitalizados y fallecidos. Así que en realidad Nunca terminan.

Cual El COVID-19 era como la gripe y se hizo evidente de inmediato.. Es eso Nunca terminaría, eso estuvo claro desde el principio.. Fue sólo un problema de percepción: hoy aceptamos la posibilidad de contraer Covid-19, incluso”enfermarse“(Para aquellos pervertidos que consideran que toser durante 48 horas es una enfermedad), también aceptamos que en personas gravemente enfermas o muy ancianas, también puede serlo. Un golpe de gracia. Como siempre fue Cualquier gripe ordinaria A quien no dimos nombre: en el principio morimos desde la vejezAhora bien, si tienes 94 años y estás confinado a una silla de ruedas, eres diabético, postrado en cama, con presión arterial alta, y colapsas cada dos o tres días, y luego un día mueres, Hay prisa por hacerse una prueba con hisopo para saber si Covid le ha «matado»..

Locura.

Sin embargo, el delirio del verano de 2024 nos hace retroceder Hace tres añossegún los grandes medios que trabajaron Altoparlante en Tesis extrañas El entonces Ministro de Salud Roberto EsperanzaLa ciencia nos dice que Las vacunas garantizarán la inmunidad: Una dosis fue suficiente para evitar el contagio de Covid de por vida. Ahora tenemos El 90% de la población ha recibido dos dosis Y elEl 80% de ellos hizo tres.Con bondad 40% que tiene hasta cuatro. Tres años después, este ‘pánico todavía están siendo borrados Y Se defecan sobre sí mismos si dan positivo. Después de orinar a diario, cada dolor de cabeza o de estómago les incita a pensar en ello. La muerte inminente es un efecto adverso de la vacuna.

La psicosis por Covid vuelve a estar en primer plano tres años después de que se difundieran noticias falsas sobre las vacunas como rumores científicos

Temen al virus pero también a las enfermedades repentinas y viven en un estado de pánico y terror. Pero, afortunadamente, la política ha eliminado este absurdo. Conte, Draghi y Esperanza ya no están en el gobierno. El Covid-19 ha desaparecido por completo de la agenda diaria (afortunadamente). El problema es simplemente quién ¿Quién todavía recibe hisopos?: Debe someterse a pruebas psiquiátricas..

hasta Bassettiuno de los más alarmantes cuando fue necesario imponer el confinamiento, el permiso verde y la vacuna, ahora se ha adaptado al planteamiento lógico del nuevo gobierno: “El Covid existe y contagia.Le dijo hoy al periódico Corriere della Sera. «Esto no es nuevo ni sorprendente. Pero no hay ningún peligro. Convéncete tú mismo, el Covid se acabó. Pasemos página y hablemos de emergencias reales. Como la resistencia a los antibióticos. ¿Qué sentido tiene dar la alarma sobre una enfermedad que hace moquear la nariz durante dos días? No hay ningún beneficio de la exploración si la persona está sana y tiene menos de 65 años.«.

Brevemente, Incluso entre ‘pánico Hay quienes se arrepienten. Mejor tarde que nunca. Aquellos que todavía están persiguiendo la unción hoy, en julio de 2024, después de todas las pruebas y hechos que han salido a la luz en los últimos cinco años, Es realmente inútil.