El nuevo Hyundai i10 2023, el coche recién restaurado ya se puede comprar por solo 10 mil euros

hyundai i10 2023 Ofrece amplia habitabilidad y maletero para un coche de ciudad. Las versiones más equipadas se distinguen por un moderno sistema multimedia y la capacidad de cargar dispositivos móviles de forma inalámbrica. El HP de las versiones menos potentes es más que suficiente para un uso urbano, mientras que fuera de la ciudad requiere un poco de paciencia. La dirección y los cambios son precisos y la comodidad es buena, aunque el 1.0 es un poco ruidoso.

Las versiones avanzadas están equipadas con Varios sistemas de asistencia al conductor, pero las versiones técnicas ofrecen un nivel de equipamiento más completo. Las versiones Ecopack, con relaciones de transmisión más largas y 4 asientos en lugar de 5, consumen menos combustible y rinden menos. El coche recién renovado presenta pequeñas actualizaciones concentradas principalmente en los paragolpes, mientras que la mecánica se mantiene sin cambios: un motor 1.0 de tres cilindros y 67 CV (101 CV en la variante turbo), que baja a 65 CV en la versión GLP. Para ver mejor:

Cómo comprar un Hyundai i10 2023 con descuentos e incentivos regionales

Convenientes beneficios municipales y ofertas para Hyundai i10 2023

hyundai i10 Es uno de los coches de gasolina más baratos disponibles para comprar en la región de Lombardía. El precio de catálogo de esta versión es de 14.750 euros. Gracias al incentivo de la región de Lombardía para cancelar vehículos y un descuento de vendedor de 1.770 €, la bonificación total asciende a 3.770 €, lo que reduce el precio final a 10.980 €.

Región de Lombardía Ofreció concesiones exclusivas a los residentes, que podrían combinarse con incentivos nacionales, para promover la sustitución de vehículos contaminantes por vehículos de cero o baja emisión. Entre estos privilegios destaca el programa “Renovar Autos 2023”.

Para poder acogerse a estas ayudas, un vehículo que funcione exclusivamente con gasolina incluida la clase Euro 2 o diésel hasta la clase Euro 5 incluida debe ser dado de baja. Las subvenciones que ofrece la región de Lombardía, así como las que se ofrecen a nivel nacional, varían según el tipo de vehículo y las emisiones.

En el Provincia Autónoma de TrentoCon el fin de facilitar la compra de vehículos eléctricos de clase M1 exclusivamente nuevos con un precio de lista inferior a 50.000 euros por parte de particulares, se prevén incentivos que exigen el desguace o la sustitución simultánea de vehículos M1 contaminantes con motores de gasolina o diésel hasta euro 5. Estándar: la aportación pagada consiste en 3.000 euros por desguace y 2.000 euros por reposición. Dadas las condiciones de venta más favorables, se necesitan unos 10.000 euros para adquirir un Hyundai i10.

Hasta el 30 de junio se puede solicitar una aportación para la compra de un coche eléctrico con desguace en el municipio de Florencia, con un ahorro total de 12.500 euros. Los préstamos se asignan a los residentes con base en el estándar ISEE, que tiene en cuenta los recursos económicos disponibles. Sin embargo, cabe señalar que noHyundai i10 2023 blanco No forma parte de este programa porque está disponible con motor de gasolina GLP monocombustible o bicombustible y no es un vehículo eléctrico.

para cualquier inquietud Municipio de GénovaA, Se ha abierto una licitación para intervenciones destinadas a mejorar la calidad del aire, dirigidas a particulares, MIPYMES, autónomos con CIF y entidades del tercer sector. Entre estas intervenciones, se prevé una contribución para la compra de vehículos nuevos de bajo impacto ambiental, siempre que se eliminen los vehículos más contaminantes ya afectados por órdenes de restricción de tráfico anteriores o próximas a dictarse.

Para individuos, yo topes de cotización Son los siguientes: 800 euros para la compra de bicicletas eléctricas híbridas, motos y scooters; 9.000 euros para coches eléctricos y de hidrógeno. 6000 € para vehículos híbridos Euro 6D-temp o posteriores; 5.000 € para metano, GLP o gasolina, metano o gasolina-LPG Euro 6D-temp o vehículos más nuevos; 4.000 € para vehículos de gasolina Euro 6D-temp o posteriores y vehículos diésel Euro 6D-temp o posteriores. Así, es posible comprar un Hyundai i10 con una inversión que ronda los 10.000 euros.