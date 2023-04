El nuevo Citroën C4 2023, un SUV espacioso, completo y eficiente por poco más de 20 mil euros

Citroën C4 Es un SUV con techo de arco, que recuerda a los sedanes de cinco puertas con líneas elegantes. Cuenta con grandes llantas de 18 pulgadas, protección negra en la parte inferior de la carrocería y una gran altura libre al suelo, características típicas de un SUV. En general, el El coche destaca por su estética. Adornado con muchos rellenos y costillas. Miremos más de cerca:

Descubre el nuevo SUV Citroen C4 2023

Las últimas novedades a bordo del Citroen C4 2023

Descubre el nuevo SUV Citroen C4 2023

El Citroën C4 tiene un interior espacioso, capaz de alojar cómodamente a cuatro pasajeros gracias a su Asientos de confort avanzado Disponible en todos los niveles de equipamiento, excepto en el modelo base. Los mismos asientos están equipados con acolchados en contraste y numerosos ajustes para garantizar un alto nivel de confort.

todoterreno Amplio, completo y eficienteOfrece un amplio espacio de almacenamiento, suficiente capacidad de maletero y acabados de alta calidad. El panel de instrumentos, que caracteriza al modelo, consta de una pantalla configurable de 5,5 pulgadas, capaz de mostrar solo cierta información al mismo tiempo.

El Citroën C4 se caracteriza por el buen rendimiento que ofrecen todos los motores y la excelente insonorización del habitáculo. el Motor de gasolina 1.2 de tres cilindros Introduce ligeras vibraciones en el habitáculo, mientras que el motor eléctrico es extremadamente silencioso y sensible, con una respuesta gradual a los comandos.

Citroën C4 está equipado con Suspensión amortiguadora Lo que le permite flotar fácilmente sobre el asfalto, asegurando una excelente absorción de las irregularidades del camino. Aunque se pueda encontrar una cierta inclinación de la carrocería durante la aceleración, en las frenadas más enérgicas y en las maniobras al límite, el ESP interviene decisivamente para reducir las oscilaciones y garantizar un comportamiento seguro del vehículo. En cualquier caso, siempre se mantiene estable y seguro.

Brevemente Citroën C4 2023 Mucho espacio, asientos cómodos, suspensión lujosa, insonorización bien pensada: este es un automóvil cómodo. Especialmente la electricidad. En cuanto a los precios, hay bastantes accesorios útiles. Sea cual sea el motor, el tiroteo es animado.

el Salpicadero Citroën C4 Es de tamaño pequeño y solo muestra una cantidad limitada de información a la vez. En el compartimento central del asiento trasero, el espacio para la cabeza y las piernas es limitado. Esta situación también se da en el parabrisas, que tiene poca altura, pero la principal pega es la luneta trasera, dividida en dos partes por el spoiler y de dimensiones bastante reducidas.

Las últimas novedades a bordo del Citroen C4 2023

allá Nuevo Citroën C4 Hoy se renueva con la introducción del sistema multimedia My Citroen Drive Plus de última generación, que sustituye al anterior My Citroen Drive. El nuevo sistema cuenta con una Pantalla táctil HD de 10 pulgadascuya interfaz se puede personalizar mediante un sistema de widgets que permite la visualización rápida de aplicaciones y contenidos en la pantalla táctil.

El mapa de navegación 3D ahora se muestra en formato 16:9, mientras que la interfaz se ha mejorado en términos de fluidez y capacidad de respuesta. Mi Citroen Drive Plus es compatible con conectividad inalámbrica y permiteUso de Apple CarPlay y Android Auto. Además, hay un nuevo asistente de voz avanzado. Por estética, es posible adquirir el Citroen C4 con el techo bitono Black Pearl. precio inicial de Citroën C4 Unos 20.000 euros.