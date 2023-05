«Él no puede hacerlo»: Gene Gnocti, colapso repentino

De repente, Gin Gnocchi no puede más y sufre un colapso. Esto es lo que pasó en vivo. Fue realmente desgarrador…

Clase 95 Gin Gnocchi siempre ha impresionado a todos con su simpatía. Y por su ingenio, se convirtió en uno de los comediantes italianos favoritos.

Se ha vuelto muy popular principalmente debido a su participación Como invitado habitual en Quelli del Calcio Con Simona Ventura.

Luego continuó su carrera como presentador de televisión. De hecho, lleva varios años presentando un programa de entrevistas políticas, Dimartedì. Después de eso, ve a la Cuarta República y luego a Zelig..

Ahora el comediante no puede evitarlo y Se derrumbó frente a todos por esta situación. Lo que sucede deja a todos boquiabiertos.

Desglose de ñoquis

Gene Gnocchi ha sido vinculado con el traspaso de Simona Ventura y Paola Perego «Citofonare Rai2» que había dedicado a la inmersión en Emilia-Romaña. El conductor dijo: «Estoy acostumbrado a venir allí y divertirme, pero esta vez no tengo ganas. Lo que pasó es increíble. Tengo amigos de Faenza que lo han perdido todo, han perdido sus casas, sus trabajos. y todas las cosas que aprecian. Ni siquiera puedo hablar». Cuando decimos que esta tierra no está acostumbrada a pedir sino arremangarse, es cierto, pero no como en este momento, esta tierra sola no puede hacerlo. Necesitamos de todos, lo que puedo decir con emoción, me cuesta hablar, es que por todos los canales posibles, ayúdennos”.

Se narra así:Nos quedamos sin hogar, y tengo que agradecer a mi esposa Que tuvo la frialdad de recuperar a las chicas y llevárselas. Yo estaba en Roma, y ​​este fue un informe de que el vecindario se estaba inundando, tomé a las niñas y las llevé a sus abuelos a un lugar seguro. Afortunadamente el agua paró y nosotros Nuestro daño en comparación con otros fue ridículo.. Miedo loco, frente a algo así, estás en una situación en la que tienes que salvar a tus hijos”.

Paolo Sifoli y el Diluvio

En realidad, dijo Paolo Sifoli, la situación es peor de lo que parece en la televisión. Pero él dijo: «Yo soy La gente de Rumania siempre dice «pero» al final.. Lo hemos perdido todo, pero estamos vivos. Hay dolor, pero no hay oscuridad y sobre todo no hay desesperación. Siempre hay un cierre positivo. Y hay una solidaridad terrible».

Los episodios que contó fueron desgarradores: «Una niña de Brisigila tenía un vivero y la inundación destruyó todas las plantas. Pero la estructura quedó intacta», me dijo. «La abuela tenía 80 pollos, solo uno sobrevivió». Ella sonrió y me dijo: Pero uno sobrevivió.. Distribuidor de hardware: un lugar que abrió hace un par de meses y ha sido absorbido por completo. Lo vi caminando y alcancé a sacar una camiseta del Inter. Se lo puso y se rió: «Ganamos».