El Nintendo Switch no es potente y es viejo, pero se vende y tiene muchas exclusivas, y Sony y Microsoft se están dando cuenta.

¿Será que Nintendo lo tiene todo resuelto?

Sin embargo, hablemos de leer comentarios y opiniones online. El responsable del tratamiento ya está listo para ser retirado Durante al menos dos años (e incluso más si nos remontamos a la época de los rumores sobre el esquivo modelo Pro). En definitiva, deberíamos tener un cacharro en nuestras manos, una consola que ya está desactualizada en 2017 y que debería sufrir mucho frente a las brillantes Series PS5 y Xbox.

En cambio, mire esto, con su interruptor desgastado que tiene una carrera honorable de 2.700 días, todo lo contrario. Nintendo parece ser la empresa en mejor forma entre las tres grandes del sector: Sin crisis en el lado del hardware, sin esconderse con cambios radicales obligados a los equipos internos a adoptar el modelo GaaS, sin adquisiciones multimillonarias (pero tampoco reducciones de personal y estudios cerrados), altos márgenes de beneficio y juegos que se venden a pesar de que no. No tenemos grandes presupuestos y tiempos de desarrollo detrás de ellos.

Quizás entonces la competencia constante por la potencia del hardware, los gráficos a toda costa y la producción de Hollywood, con sus costos extraordinarios asociados, continuará durante al menos tres generaciones por parte de Sony y Microsoft (y también de algunos terceros, por decirlo suavemente). ) en el fondo resulta ser uno. ¿Una estrategia destructiva para el sector a largo plazo?

interruptor de nintendo

Quizás estoy exagerando y quizás la Nintendo Switch sea sólo una anomalía, como lo fue hasta cierto punto la Wii. Lo sabremos a través de Nintendo Switch 2 o como se llame la próxima consola de la casa de Kioto. Excepto que, para ser honesto, con todos los próximos juegos, entre The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, Metroid Prime 4, el nuevo Profesor Layton y Pokémon Legends ZA (y admito que todavía tengo que ponerme al día con muchos otros) , no es que tenga todas estas ganas de tener una nueva consola en mis manos y tener la Nintendo Switch encerrada en un cajón. ¿y tú?