El multijugador puede ser gratuito con microtransacciones – Nerd4.life

el multijugador Desde El último de nosotros 2 puede ser Libre para jugar con Transferencia precisa, al menos de acuerdo con una publicación de trabajo reciente de la casa de software Naughty Dog. Por el momento, se sabe poco o nada sobre el proyecto. Al principio se dijo que debería haberse lanzado unos meses después del juego base, pero los rumores en ese momento claramente no eran muy precisos o, simplemente, el juego se cambió en la carrera para convertirse en otra cosa.

Sea así, en Página de publicación de trabajos de Naughty Dog El puesto está abierto como un «diseñador líder de monetización / economía» que debería referirse con precisión al multijugador en The Last of Us 2, incluso si el juego nunca se menciona directamente. Una alternativa sería el segundo juego en línea de Naughty Dog en desarrollo, que creemos que es muy poco probable.

El anuncio busca a alguien que se embarque en la creación del primer título multijugador de Naughty Dog lanzado de forma independiente (y, por lo tanto, no un modo complementario para The Last of Us 2). Si se establece, el candidato tendrá que ayudar a crear una economía de juego «amigable para el jugador», lo que significa todo y nada en este punto, porque aún no existe (veremos cómo se implementará). Por supuesto, estamos hablando de un sistema. licuefacción, como los asistentes a cada juego gratuito (y no solo).

La presencia de microtransacciones indica que Naughty Dog quiere ingresar al mercado de servicios de peso vivo, como Fortnite, Apex Legends, Call of Duty: Warzone y el multijugador Halo Infinite. Por cierto, este último también se lanzó como juego gratuito, a diferencia de la campaña para un jugador que tenía que comprarse por separado. El uso de una propiedad intelectual tan poderosa como The Last of Us no es accidental, ya que garantizará inmediatamente una gran afluencia de jugadores.