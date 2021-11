El monólogo sobre el hijo emociona a todos

invitado de este episodio hienas Esta noche, 16 de noviembre, fue una sorpresa. Elena Santarelli. El Choprite eventualmente reemplazó al cantante. Ornella VanioniEn las últimas horas, ha tenido un síndrome de gripe grave. Santarelli, en el bucle, además de soporte Nicolas Savino Mientras entregaba, lanzó frente a las cámaras uno de los intensos monólogos que se convirtió en marca registrada de esta edición.

Si este espacio fue testigo la semana pasada Michela Gero Para expresarse sobre el tema de la positividad corporal, esta vez Elena Santarelli optó por volver a un tema muy querido por ella. Como esperábamos, locutora y esposa del futbolista Bernardo Corradi Tenía que concienciar sobre el delicado tema de la lucha contra el cáncer. y sobre la difícil situación de muchas madres que, como ella, tienen cáncer en su familia. Santarelli tuvo que lidiar con la enfermedad de su hijo Giacomo, un largo viaje que la llevó a conocer a muchas personas especiales y madres poderosas como ella.

Así, en el monólogo, la corista habla, con una explosión liberadora, de la culpa que se puede sentir por la buena fortuna de recuperarse y volver a la vida.

Este es un extracto de las palabras de Elena Santarelli a Le Iene:

No hablo de la enfermedad de mi hijo esta noche. ¿Pero cómo vuelves a la vida? durante y después de la enfermedad. Me avergüenza hacer eso. Escuché palabras que me hicieron sentir sucio. Por ejemplo: «¿Pero cómo dejas solo a tu hijo?» Me avergonzaba volver al trabajo y salir a cenar con mi marido. Incluso cuando fui a la peluquería, escuché a otra mujer susurrar: ‘¿Qué diablos está haciendo Santarelli? Me quedaré en casa con un niño enfermo. […] Hoy estoy agradecido de tener conmigo a mis hombres, Giacomo y Bernardo. Y estoy agradecido de haber aprendido esta lección, y es una de las pocas lecciones que puedo enseñarles a mis amigas: no se sientan sucias, no se sientan culpables. Me sentí como una madre equivocada, pero ya no quiero hacer eso. Y tampoco hagas eso. No tengas miedo de volver a la vida.