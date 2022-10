El misterio del Titanic se ha resuelto después de 26 años (y es un hallazgo brillante)

En 1996 apareció una señal misteriosa en el sonar de un submarino cerca de los restos del Titanic. Hoy, gracias a una expedición, sabemos de qué se trata. Titánico. Crédito: OceanGate Tours En el 1996Duranteinmersión En el sitio donde Titánicofrente a la isla de Terranova en el Océano Atlántico Norte sonar de nosotros Submarino Descubre algo anómalo cerca del enorme a través del Atlántico. Una misteriosa «imagen» apareció en la pantalla. Pablo Henri Nargoletaventurero y experimentado piloto de submarinos que ha estudiado durante décadas Naufragio Los más famosos del mundo (se pueden ver hoy en impactantes imágenes 8K) Gracias a un envío reciente). El objeto descubierto por el sonar era enorme, con una forma similar a la del barco que se hundió ante el infame Montaña de hielo. Pudo haber sido otro naufragio, uno formacion geologica O quién sabe qué más. El misterio permaneció así hasta este año, cuando la comunidad de investigadores y exploradores quedó en el abismo. Excursiones OceanGate – La misma persona que filmó la película Titanic en alta definición – decidió realizar una investigación exhaustiva. Esto es lo que se descubrió. Gracias a un pequeño submarino, los aventureros se acercaron al lugar de origen del misterioso destello, y se encontraron ante un espectáculo maravilloso e inesperado: arrecifes de coral prístinos Sobre una gran formación basáltica, completamente desconocida para los científicos. Cerca del Titanic hay un sistema ambiental Densa, llena de vida y tan rica vertebrados Y el invertebrados. Nargolet (quien participó en el viaje) y sus compañeros pudieron admirar coral De varios tipos, formas y colores, así como esponjaY el ostrasY el pez Y muchas otras maravillosas criaturas marinas. La barrera es real. Perdió el mundo a una profundidad de 2900 metros., a tiro de piedra del excepcional ecosistema que creció sobre la barrera artificial proporcionada por las secciones del Titanic. Comparación entre Biodiversidad De los dos ecosistemas vecinos es uno de los proyectos de investigación más interesantes lanzados tras el descubrimiento. READ El clima está cambiando. Mayor riesgo de intrusión de aire frío a medida que cae nieve en las llanuras «Este descubrimiento mejorará la forma en que pensamos sobre la biodiversidad en las profundidades. Las formaciones volcánicas de basalto se ven asombrosas y estamos asombrados por la diversidad y densidad de esponjas, corales de bambú y otros corales de agua fría, langostas y peces que prosperan a gran profundidad. de 2.900 metros en el Atlántico Norte”, El profesor Steve W. Ross dijo en un comunicado de prensa, investigador del Centro de Ciencias Marinas de la Universidad de Carolina del Norte y miembro de OceanGate Expeditions. No sabíamos lo que íbamos a encontrar. En el sonar, esto podría ser cualquier otra cosa, incluido otro posible naufragio. He estado buscando durante mucho tiempo para explorar este gran objeto que apareció en el sonar hace mucho tiempo. Fue genial explorar esta área y encontrar esta increíble formación volcánica que está llena de vida”, dijo el entusiasta PH Nargeolet.

Gracias al submarino, los científicos han recogido una gran cantidad de datosY el Foto Y el video Los cuales serán analizados a fondo en los próximos meses. también coleccionado muestras de agua De diferentes regiones del ecosistema, que a través deanálisis de ADN Permitirán la identificación de especies que sobrevivan y se repitan en el mundo perdido. La formación basáltica recibió el nombre temporal de Nargolite Fanning Ridge, en honor al descubridor de la «punta de basalto» en 1996 y Oisin Fanningun veterano de OceanGate Expeditions.

