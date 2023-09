El Ministerio acelera tras el repunte de contagios

Acelerar la campaña de vacunación contra Enfermedad del coronavirus Mientras que la propagación del virus se está expandiendo, con un aumento semanal de infecciones que alcanza el 40 por ciento. Las cifras son muy pequeñas porque desde que el aislamiento ya no es obligatorio, ha disminuido el uso de pruebas, pero también para la posterior comunicación de resultados en una situación de «hágalo usted mismo». Las muertes de personas que dieron positivo por Covid entre el 7 y el 13 de septiembre ascendieron a 99, más del doble que hace dos semanas, y casi todas tienen más de 80 años. Hay que decir que los contagios están aumentando en toda Europa, así como en los Estados Unidos. Un día el Ministro de Salud Orazio SchillaciConfirmación: primeras dosis de Vacunas La nueva variante actualizada (XBB.1.5 conocida como Kraken) estará disponible a principios de la próxima semana. De momento, sólo Pfizer-BioNTech ha completado el proceso de concesión de licencias, y otras llegarán más adelante.

Vacunas Covid a partir de octubre en Lazio: dónde, cuándo, qué suero y nuevos métodos de la campaña de inmunización.

Los primeros suministros llegarán alrededor del 25 de septiembre, luego llegarán los plazos técnicos para la distribución en toda Italia y para la organización en las diferentes regiones (a las que el Ministerio de Sanidad ya ha escrito para decirles que se preparen y aceleren la organización). Queremos acelerar por dos motivos: una protección rápida para las personas más vulnerables, pero también para garantizar que un ciudadano que se va a vacunar pueda recibir la vacuna anti-Covid y la vacuna contra la gripe el mismo día. Por ejemplo, en la región del Lacio esperan las primeras 200.000 dosis a principios de octubre y en noviembre llegarán a 500.000. La región de Las Marcas anunció que la doble vacunación (contra la gripe y contra el Covid) comenzará a partir del 12 de octubre. Para aclarar: ya no existen herramientas como la “tarjeta verde” para persuadir a los grupos de riesgo a vacunarse, sino que la circular del Ministerio de Salud utiliza, como en el caso de la gripe, la fórmula de “recomendación”. El retiro del mercado se recomienda para personas de 60 años o más, huéspedes de centros de atención a largo plazo, mujeres embarazadas, trabajadores de la salud y personas más jóvenes pero extremadamente frágiles. Además, también se recomienda para familiares de personas con grave fragilidad. ¿Dónde se puede vacunar, explicando que está garantizada de forma gratuita incluso para quienes no pertenecen a estas categorías y aun así deciden reforzar la protección? Evidentemente estos centros son cosa del pasado, han sido cerrados y ya no existen. Los puntos de referencia son los centros de vacunación, los consultorios de los médicos generales y las farmacias.

¿Pero qué tan preocupante es la situación? El profesor Pier Luigi Lopalco, epidemiólogo, lo resume: “Tiene que haber una alerta profesional, no entre las personas. Es correcto estar atentos para evaluar la evolución de la situación del virus, que tiene características estacionales. Por un lado, tenemos una amplia inmunidad poblacional, a pesar de las nuevas variantes, pero por otro lado, el sistema sanitario se verá afectado si el curso de la Covid es paralelo al de la gripe. En el pasado, los hospitales tenían dificultades cuando había un pico de gripe, así que imaginemos qué pasaría si coincidiera con un pico de Covid. Si es necesario, tendremos que estar preparados para volver a imponer el aislamiento a quienes den positivo. Sin embargo, me preocupa la falta de impulso de la campaña de vacunación. Italia ha seleccionado 11 millones de dosis (9 de Pfizer, 2 de Novavax) y me temo que no serán suficientes.

¿Pero realmente está aumentando significativamente el número de casos positivos? La Fundación Gympie, que sigue la evolución de las infecciones desde el inicio de la epidemia, emitió un informe en el que explica: “Las infecciones se están propagando de nuevo y afectan principalmente a las personas vulnerables y a los mayores de 80 años. En cuatro semanas, la propagación de infecciones aumentó de 5.899 a 30.777 y las hospitalizaciones de 697 a 2.378. La campaña de vacunación debe comenzar de inmediato si queremos evitar la sobrecarga de los centros sanitarios. El verdadero peligro es la estabilidad de la salud pública, que es muy débil: «La tasa de infección era de 6 casos por 10.000 habitantes a principios de julio y la semana pasada llegó a 52. Son cifras bajas, pero están subestimadas». «, explica Nino Cartabellota, presidente de Gympie. En gran parte porque el sistema de libertad condicional en realidad se basa en gran medida en la prestación voluntaria.» Las últimas investigaciones han demostrado que la variante más prevalente es la Eg.5 (Eris), pero se está realizando otro examen para obtener datos más actuales. Sin embargo, las vacunas actualizadas también protegen contra las últimas variantes. La mayoría de los pacientes gravemente enfermos tienen más de 80 años. Los hospitalizados en cuidados intensivos, aunque van en aumento, son 78. Las regiones con mayores tasas de infección por Covid son Véneto, Campania, Lombardía y Lacio.

