El Milán está preparado para una nueva oferta por Leao: 7 millones por temporada. Si no renueva, se perderá

En las últimas horas ha llegado desde Portugal una entrevista a Antonio Leão, el padre de Rafael, que ha dejado todo abierto sobre el futuro de su hijo. Desde hace un tiempo, el Milan está en conversaciones con el delantero y su entorno para llegar a un acuerdo sobre la renovación de contrato, acuerdo al que aún no se ha llegado. A Via Aldo Rossi le hubiera gustado cerrarla antes de la Copa del Mundo, pero lamentablemente no fue así, por lo que la serie de televisión tendrá una mayor duración.

nueva oferta – Los rossoneri siguen trabajando para cerrarlo y así repeler los ataques de algunos grandes clubes europeos que han puesto sus ojos en Liao. Como informó Tuttosport esta mañana, el Milán iniciará nuevos contactos en sus próximos contactos y también es probable que elabore una nueva oferta: 7 millones de euros por temporada, incluidas las bonificaciones. Por tanto, el Diablo está dispuesto a hacer un gran esfuerzo para abordar la petición del portugués, pero también entiende que si no se llega a un acuerdo al final de esta temporada, el jugador tendrá que ser vendido el próximo verano para no perderlo. a cero en 2024.

obstáculos En este caso, sin embargo, nunca hay que olvidar un escollo que afecta mucho a la negociación, que es la multa que tiene que pagar Leao al Sporting de Lisboa. Luego hay otra pregunta que complica aún más las cosas: ¿quién está autorizado para negociar la renovación del contrato por parte del jugador? Por un lado está el abogado francés Ted Dimvola, y por el otro está Jorge Mendes. En definitiva, las trabas no faltan, pero el Milán quiere impedir a toda costa a Leao y por eso está dispuesto a hacer todo lo posible para que firme una prórroga lo antes posible.