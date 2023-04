«El Milán es el único equipo que logró derribar al Napoli en todos los aspectos»

estamos aquí. En San Siro todo está listo para el derbi italiano en Europa. Para hablar del partido de ida de los cuartos de final de la Champions League entre Milán y Napoli, extensión TMW Exclusivamente contactado Roberto Sosaexdelantero de la Azzurri de 2004 a 2008. Pampa comenzó su análisis con los problemas en ataque de Spalletti, que esta noche tendrá que dejar caer a Osimhen y Simeone y tendrá que depender de Raspadori que no está al 100%: «Lamentablemente, tenemos que empezar desde datos de la realidad, o «Más bien de los problemas que se avecinan y la ausencia de Osimhene y Simeone. Sin embargo, un reto como el de esta noche va más allá de los individuales, se basa en la motivación. Osimhen hoy es uno de los 5 mejores delanteros del mundo, pero todo dependerá de cómo llegue al campo».

Elmas o Kvaratskhelia en el papel del falso nueve son dos posibilidades. ¿convencido?

«Son soluciones nunca antes vistas… quizás solo Kvaratskhelia es más central por unos minutos con Lecce. Es un factor desconocido para Spalletti, pero repito: las motivaciones en algunos partidos van más allá de la influencia de jugadores individuales y su campo posiciones».

¿El 4-0 de Maradona impactará en la mente de los jugadores de Spalletti, positivo o negativo?

«Milan es el único equipo que logró derrotar a Napoli en todos los aspectos: tácticamente, físicamente, en términos de juego y motivación. La derrota llegó con Inter pero pudo haber sido un empate, y Lazio Napoli fue inferior tácticamente. Cremonese.In En cierto sentido, el Milán hizo lo que el Napoli le hizo durante todo el torneo a Maradona. Sin embargo, creo que tal derrumbe también puede ser positivo, porque a veces el miedo puede empujarte a prestar atención y estar más despierto. Hoy, sin embargo, no contará. por mucho, y hoy será algo completamente diferente…».

El audaz Theo Hernández dijo que el Milan puede ganar la Champions…

«Los cuatro equipos de este lado del sorteo pueden llegar a la final, así que… el sorteo fue benévolo y es legítimo soñar con eso. Si Theo lo dice, Inzaghi y Schmidt también pueden decirlo, al igual que Kvaratskhelia». , por ejemplo.”.

¿Pero el Napoli no se ha visto un poco decaído en los últimos días?

«A principios de año nadie esperaba que estuvieran aquí… Napoli fue el único que aguantó desde el inicio de la temporada hasta mediados de abril. Eso significa que, en mi opinión, no puedes simplemente analizar el últimos dos partidos, hay que evaluar todo el proceso para poder emitir para dictaminar”.

Tácticamente, la posición de Bennacer cambió el equilibrio en la carrera por el campeonato.

“Más que nada me sorprendió la posición más ancha por la derecha de Brahim Díaz, y entre Nacer no mucho más alto. Cuando hay Tonali y otro jugador de línea, Bennacer tiende a levantarse, y el propio Tonali juega mejor. En mi opinión, Este es el mejor Milán y eso es lo que espero de él esta noche, repito, me sorprendió el amplio y claro Brahim Díaz, también de la sorpresa de Napoli.

¿Los porcentajes de pases de conversión de Roberto Sosa son…?

«Es difícil encontrar favoritos. Los cuatro de este lado del cuadro podían llegar a la final, del otro lado era más difícil. Las proporciones son las mismas para todos, afortunadamente todos los italianos podrán competir para llegar». el final.»