El medicamento imita el ejercicio físico y te hace perder peso.

Podría ser El sueño secreto de quienes no tienen habilidades competitivas y no practican deporte. En realidad es un medicamento destinado a tratar Padecer enfermedades graves como la obesidad.. ¿como? Imitación del ejercicio físico. El nuevo compuesto, desarrollado por un profesor de farmacia de la Universidad de Florida y sus colegas, se probó en ratones con resultados prometedores. Atrae principalmente roedores gordos. Perder peso «convenciendo» a sus músculos de que están ejercitando más de lo que realmente hacenAumentando así el metabolismo de los animales. La molécula también aumenta la resistencia, ayudando a los ratones a correr aproximadamente un 50% más que antes. Todo ello sin mover la “pata”.

Cómo funciona el medicamento y quién puede beneficiarse

Este medicamento pertenece a una clase conocida como «simuladores de ejercicio», que brindan algunos de los beneficios del ejercicio sin aumentar la actividad física. El nuevo tratamiento aún se encuentra en las primeras etapas de desarrollo, pero algún día podría probarse en humanos para tratar afecciones como la obesidad, la diabetes y la pérdida muscular relacionada con la edad.

Esta investigación llega en un momento en que medicamentos como Ozempic están comenzando a lograr un gran avance en la reducción del apetito, lo que ayuda a tratar estas enfermedades metabólicas. Pero el nuevo fármaco, conocido como SLU-PP-332, no afecta el apetito ni la ingesta de alimentos. Tampoco hace que los ratones hagan más ejercicio. Simplemente estimula la vía metabólica natural que normalmente responde al ejercicio y hace que el cuerpo actúe como si estuviera entrenando para una maratón, lo que resulta en un mayor gasto de energía y un metabolismo de las grasas más rápido en el cuerpo.

«Este compuesto le dice al músculo esquelético que realice los mismos cambios que se observan durante el entrenamiento de resistencia», dice Thomas Boris, quien dirigió la investigación sobre el nuevo fármaco que se dirige a un grupo de proteínas conocido como Err, responsable de activar algunas de las vías metabólicas energéticas más importantes. . -Devorar tejidos como músculos, corazón y cerebro.

Resultados de la prueba

«Cuando se trata a ratones, se puede ver que todo el metabolismo de su cuerpo cambia al uso de ácidos grasos, lo cual es muy similar a lo que hacen las personas cuando ayunan o hacen ejercicio. Y los animales comienzan a perder peso». Los resultados del estudio, realizado con investigadores de la Universidad de Washington en St. Louis y la Universidad de Saint Louis, se publicaron en la revista Pharmacology and Experimental Therapeutics. El tratamiento de ratones obesos dos veces al día durante un mes hizo que ganaran 10 veces menos grasa que los ratones no tratados y perdieran el 12% de su peso corporal. Sin embargo, continuaron comiendo la misma cantidad de comida y ya no hicieron ejercicio.

En otro trabajo que el laboratorio de Burris está a punto de publicar, los investigadores han encontrado evidencia de que el compuesto también puede tratar la insuficiencia cardíaca en ratones fortaleciendo el músculo cardíaco. Hasta el momento el fármaco no ha generado ningún efecto secundario grave. El siguiente paso será mejorar su estructura, idealmente haciéndolo disponible en forma de píldora en lugar de inyección.