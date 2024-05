“¿El mayor pecado de mi vida? No hice las paces con mi padre.

“Es como si cada año, en este día, me enfrentara al pecado más grande que he cometido: no reconciliarme con mi padre”. Incluso en tu trigésimo primer cumpleaños, amado Eligió medir su camino, o más bien su vida, con palabras. En una imagen que lo muestra cuando era joven, sonriendo y con ingenuidad en sus ojos, el cantante explicó en las redes sociales que no tenía una buena relación con su padre, quien terminó en prisión cuando él era un niño. Ambos «nacieron el mismo día y mes, pero la situación sigue igual desde hace mucho tiempo».

“Hasta el día de hoy sigo caminando por los costados de las carreteras como un equilibrista”, escribió Ghaly en Instagram. Al borde de mi estado de ánimo. Todavía no he aprendido a vivir mi cumpleaños de la manera correcta, pero tal vez no exista una manera correcta. Es como si cada año en este día me enfrentara a mi mayor pecado: no reconciliarme con mi padre. Mi padre y yo nacimos el mismo día y mes, y la situación es la misma desde hace mucho tiempo. Sinceramente, si ahora mismo me hicieran una prueba de detector de mentiras, es posible que mi papá no sea el motivo de mi humor de cumpleaños. Puede ser el estado negativo de la conciencia colectiva, todos los escenarios que existen en nuestro planeta y que son difíciles de vivir y celebrar. O tal vez me siento abrumado por los millones de atención y tal vez hoy debería dedicarme a mis asuntos por un tiempo mientras espero el día siguiente. Sinceramente no lo sé. Pero sigo estando siempre agradecido por todo”.

«El amor que me rodea y que me hace seguir adelante -continúa-. Porque todo se trata de amor y quiero que sepas que me siento bendecida de estar viviendo este viaje en la tierra contigo, y no quisiera estar en ningún otro lugar, estoy feliz de estar aquí ahora. Si quieres hacerme un regalo hoy, mira a tu alrededor y comparte tu amor, aunque sea solo la mitad de tu amor, con quienes te rodean y con cualquiera que encuentres en la calle. A todos mis amigos les pido que no se preocupen si hoy me ven así, si no organizo nada especial. «Tenemos grandes días por delante y en uno de ellos voy a aprender a celebrar mi puto cumpleaños».

