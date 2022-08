El matrimonio acaba mal, el novio no aparece y manda a su novia a decirle que eligió al otro

Esposo no aparecer en matrimonio Envía al amante a decirle a la novia que ha elegido al otro. Esto es lo que vemos en un video publicado el Tik Tok. En el video se pueden escuchar los gritos (que no necesariamente están relacionados con la escena) y los invitados filmando lo que está pasando. Sin embargo, no hay ninguna indicación de la zona. Si no las personas que compartieron la cuenta que subió el video. «Ocurrió en calabria» El usuario escribe. Pero muchos comentarios plantean dudas sobre la fuente. También porque muchos de los asistentes no parecen ser italianos y el lugar no parece ser un distrito italiano. Pero no se puede descartar nada.

El video ya obtuvo casi 100,000 visitas en la plataforma china. Hay muchas dudas sobre el lugar donde se filmó. Tal vez sea América del Sur, al menos en base a lo que se puede reconstruir a partir de la escena representada en el video que parece, en varios puntos, cortado.

Hay gente que se da un gusto de verdad después de ver la película. «Por un momento me pareció quiero marcas En una de sus ventas por teléfono..» El usuario escribe. «sY es verdad que el video -añadió otro clip- tuvo suerte, y más te vale perder, así que qué hacer«.