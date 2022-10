Debemos dejar de mentir sobre la situación en el frente.” Así lo afirmó el presidente del Comité de Defensa de la Duma Estatal, Andrey Kartapolovde acuerdo a Tiempos de Moscú. De lo contrario, el peligro -en su opinión- es que pierdan credibilidad. “Ahora el enemigo está en nuestra tierra”, dijo, explicando cómo todos los pueblos de la zona están Bélgorod Serán destruidos casi por completo. Lo aprendemos de todos, de los conservadores y de los corresponsales militares. comienzo relaciones El mod no cambia. la gente sabe. Nuestros empleados no son tontos y ven que no quieren contarles ni una parte de La realidadKartapolov sirvió en Federación Rusa También se desempeñó como Viceministro de Defensa de 2018 a 2021. No es el primer diputado de siempre Dar esta versión de los hechos y advertir de un posible sistema de mentiras Él vuela sobre la guerra en curso. En días pasados ​​el diputado andréi gorolevasí como el ex Comandante Adjunto del Distrito Militar Sur RusiaElla tiene anunciar en vivo en la televisión que habrá ambigüedades en la realidad, particularmente en Lyman, conquistado De Kyiv. Así como denunció este sistema mentiroso Gorolev La transmisión de TV ha sido desconectada.

Continuar leyendo en Abierto

Lea también: