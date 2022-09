El hijo del milagro del doctor José Gregorio no abrazará la vida religiosa

Las Hermanas Franciscanas del Sagrado Corazón de Jesús desmintieron los rumores que circulan en las redes sociales y en algunos medios sobre el ingreso de la adolescente a estas congregaciones venezolanas.

«Oremos, si Dios quiere, en la vida religiosa el camino lo mostrará. Paz y bondad», pedían en su carta Hermanas Franciscanas del Sagrado Corazón de Jesús En un intento por acallar los rumores sobre el presunto ingreso de Yaxury Solórzano Ortega a la secta venezolana fundada por la madre Ysabel Lagrange Escobar.

La noticia del posible ingreso a la vida religiosa del niño benefactor del milagro que llevó a la beatificación del doctor José Gregorio Hernández tomó fuerza luego del 8 de septiembre, cuando fue reportada por varios medios venezolanos, citando a la Arquidiócesis de San Fernando de Apure como una fuente. , propiedad de Monseñor Alfredo Torres.

Se señaló que Yaxuri ingresó con otra niña como estudiante entre las Hermanas Franciscanas del Corazón de Jesús, y se publicó una imagen que muestra a las niñas vistiendo habitualmente la congregación.

noticias falsas. Sólo se dedicaban a actividades pastorales.

Sin embargo, la noticia era falsa. El hijo del milagro del Beato José Gregorio Hernández no abrazará la vida religiosa, al menos “por ahora”, como dicen en Venezuela. Los llamamientos a la calma del grupo religioso no duraron mucho.

“Queridos creyentes, les escribo desde la Convocatoria de Jóvenes de las Hermanas Franciscanas del Sagrado Corazón de Jesús, ayer y hoy se publicó en las redes sociales una foto que muestra a nuestras hermanas de la Casa Hogar San Fernando de Apure con dos adolescentes de esa casa, se dedican a actividades pastorales, por lo que están usando ropa (generalmente) de devotos”, explicó.

Y el mensaje de las hermanas agrega: “Con esta foto, esta foto provocó malentendidos respecto a la señorita Yaksuri, que no abraza la vida religiosa como se decía en las redes. Se tomó una foto simplemente pastoral. Oremos, si Dios quiere por ella. para la vida religiosa, el camino le mostrará. Amor y hola».

El Padre Alfredo Meneses, Director del Ministerio de Abogacía en la Diócesis de Aborí, luego de enterarse de la difusión de noticias falsas y hablar con las monjas, escribió un comunicado al clero en el que leemos:

“Cuando le queda claro al adolescente Yaxuri y a su pareja que la joven no abraza la vida religiosa como dicen, y no son atrasados, también dijo que no quiere ser religiosa ni nada por el estilo. Ante esta noticia que circula por todas las redes, lo mejor es aclarar y decir la verdad para que no se siga difundiendo incorrectamente”.

Un milagro todavía golpea

En Mangas Kufra, una aglomeración en la frontera de los estados Guárico y Apure, el 10 de marzo de 2017, Yaxuri Solorzano Ortega, de 10 años, y su padre fueron interceptados por delincuentes que intentaron robarles su motocicleta. Cuando se negaron a entregarla e intentaron escapar, uno de los maleantes disparó su arma y la niña recibió varios impactos de bala detrás de la oreja.

Una fuente vinculada a la iglesia reveló que “la pequeña perdió mucha sangre, masa cerebral y muchos huesos”, asegurando que “el pobre médico” la curó.

DIÓCESIS-SF

Un año después, la madre le comentó al médico que la atendió, Alexander Krintsky, que cuando operaron a Yaxuri, le pidió un milagro a José Gregorio Hernández. Dijo que de inmediato sintió la presencia de la mano del médico nacido en Isnote, Trujillo, el 26 de octubre de 1864. “No te preocupes, todo saldrá bien”, le dijo José Gregorio a la madre de la niña.

La curación milagrosa de Yaxury Solórzano ayudó al Dr. José Gregorio Hernández Cisneros a convertirse en el primer varón beato en nacer en Venezuela, ceremonia realizada en Caracas el 30 de abril de 2021.

Actualmente se está estudiando en el Vaticano un segundo milagro médico. El pensador adjunto del caso, Gerardino Paraccini, anunció recientemente que a mediados de 2023 se sabrá si el milagro ocurrido en Miami llevará a la canonización.