El hermano mayor Phoebe espera la reconciliación de Attilio

«Gran Hermano Vip» Alfonso Signorini abre el episodio abordando de inmediato el tema más importante, el de las parejas rotas. En un primer momento, comentó la exclusión de Riccardo Vogel, diciendo que estaba bastante seguro de sus buenas intenciones y deseándole una Feliz Navidad con su familia. Luego pasamos a la ruptura de Donnalisis.

ruptura dolorosa – Alfonso se vuelve hacia Antonella y le dice que está asombrado por este repentino final. La mecha fue el comportamiento de Eduardo con Oriana, que a Antonella no le gustó nada. La reacción de enojo de Fiordelisi en lugar de encontrar obediente a Edoardo provoca la reacción de enojo del niño. quien se enoja aún más cuando Antonella dice que Onestini está listo para ella. La disputa luego se amplió para incluir la relación de Fiordelesi con Antonino. Esta vez fue el chico quien la disgustó. La gota que colma el vaso es cuando imita a Antonella Oriana usando sostén y tanga. El debate en la sala entre el exmarido y Oriana como tercer ingrediente es bastante amargo. Mientras que Antonino está en el medio. Spinalbese dice que siente mucha pena por Antonella pero no por Eduardo (que tanto lo ha insultado en los últimos días).

Antonella y Eduardo cara a cara Signorini invita a los dos a ir a Superled. Alfonso les dice que le llamó la atención la brevedad con la que decidieron terminar su historia. Los invita a mirarse y hablar entre ellos. Antonella dice que aún ama a Eduardo pero se siente traicionada porque en los últimos días lo vio como cómplice de los demás cuando hablaban mal de ella. Ante la pregunta de Alfonso, Eduardo también afirma que aún ama a la chica pero que hay aspectos de su personalidad con los que no puede tener una relación pacífica. Los dos intentan enfrentarse, pero el resultado es que las cosas habituales comienzan a encontrarse nuevamente.

Asuntos de Attilio Romita – Después de que Mimma explota, Attilio le dice algunas cosas fuertes a Sarah, lo que provoca una fuerte reacción de Altobello y los otros inquilinos. Luego, el duro mensaje de su novia en el episodio final le dio un golpe de Estado de piedad. El periodista tuvo un verdadero colapso. Al final, Sarah recibió al menos una disculpa con la que enmendó parcialmente la relación. Sin embargo, queda el problema de la relación con Mimma, a lo que Attilio dice que ya no tiene certeza de que pueda renovar lo que era antes. Alfonso lo invita a ir a Misterio. Aquí dile que Mimma ha enviado una notificación oficial a través de su abogado. La mujer desea que no se diga más de ella. Pero aparte de eso, Mimma dice a través de su abogado que no se sentía respetada y pide a Attilio, en cuanto le den de alta de GfVi, que no se presente en su casa. Romita está molesta, porque también dice que esa casa la compró hace unos meses, está a su nombre, entonces lo van a echar de su casa. Tras el susto inicial de Romita, dice que Mimma debería haberle ahorrado su «gran carga» y que una vez que salga de casa, la primera llamada telefónica que hará será a su abogado.

Wilma Gwish y su exmarido – En estos días el cantante tuvo la oportunidad de hablar de las cosas que menciona Eduardo Vianello en su libro. Está claro que lo que escribió su exmarido fue refutado punto por punto. Durante la semana, sin embargo, Vianello regresó a la oficina y concedió una entrevista al semanario Depeche, en la que nuevamente acusó a Goech de engañarlo y comentó sarcásticamente sobre la aventura de Wilma con Danielle. Tras llamar aparte a Wilma, Alfonso le habla de Susana, la hija que tuvo con Eduardo y que había muerto unos años antes. Mientras hablaba de su sobrino Ugo, la congelación se detuvo y Ugo entró al patio. Después llega también Ugo Lorenzo, hijo de Susanna.

Dos nuevas entradas a la casa. – Alfonso se burla de Oriana sobre la posibilidad de entrar en un «buen chico», luego la invita a ir a Superled. El nuevo contendiente es Davide Donade, el ex tronista en Hombres y Mujeres. Signorini le dice a Oriana que cierre los ojos y deje entrar a Davide. Después de varios intentos de identificación, se hacen ofertas. Para la segunda entrada, tendremos que esperar un poco más…

El choque entre Mikol y Antonella – Aparece un clip donde Micol insulta a Antonella de manera fuerte. Eduardo también pensó en desatar la ira de Encorvia, quien habló con Fiordelisi sin considerar las posibles reacciones de Micol.

Conoce a Eduardo – Alfonso llama a Tavasone al jardín y nada más llegar se congela. Su madre Emanuela entra y lo alaba mucho pero lo invita a portarse bien con Mikol, sin hablar de «sus cosas», sobre todo con ciertas personas. El encuentro entre las dos mujeres es muy cordial y cómplice. Emanuela llega a decir que Eduardo admira a Micol porque nunca ha mirado a ninguna mujer en su vida.

Antonino y Ginebra – Desde que regresó a casa, Lamborghini ha pasado todo su tiempo con Spinalbese. Lo que a algunas personas no les gustó. Como en Oriana. Ginebra explica que Antonino es solo un amigo. Según Sonia Broganelli, la niña juega un poco en esto.

regla de medios – Todos los concursantes en la transmisión por televisión son llamados al Superled donde deben pararse detrás de una tribuna. Deben escribir a nombre de uno de los cuatro para ser enviados a la próxima TV: Votar Sobre será valioso. Mientras tanto, se revela el voto público. La primera elegida como «no» favorita fue Sarah, que iba a votar por Danielle. Incluso Attilio, que habría mencionado el nombre de Eduardo, ni siquiera fue eliminado. Entre Danielle y Donnamaria, ella es la Danielle favorita del público. Quien abre el sobre y envía a «Sarah» directamente al siguiente televisor.

nominaciones – El grupo declaró la inmunidad de Tavasi, Onestini y Luca. En cambio, Sonia eligió a Antonella mientras que Urrieta eligió a Oriana. En Superled nos dirigimos a las nominaciones obvias. Sarah votó por Gael y Alberto nombró a Antonino. Jael nomina a Patrizia mientras elige a Jorge Antonino al igual que Eduardo. Attilio, muy nervioso, menciona el nombre de Charlie que, según él, lo iba a apuñalar por la espalda. Surge una discusión muy difícil. Micol también nomina a Charlie mientras que Gnocchi le devuelve la nominación a Romita. Patricia vota por Gayle. Nikita nombra a Antonino, mientras que Wilma elige a Attilio. Antonino cierra la cita de Eduardo.

Nuevo VIP – Antonino, Daniele, Luca, Onestini y Tavasi han sido convocados a Misterio. Esta es Nicole Murgia, una actriz. Alfonso declara que Nicole siente una pasión desenfrenada por uno de ellos… Luca Salatino, porque «hace una carbonara loca».

Attilio en el sacerdocio – Signorini informa a Romita de un tuit escrito por Mimma. Un post muy duro en el que se acusa a Signorini de dar una interpretación artificial a la carta y de no tener en realidad ninguna intención de poner fin a la relación con Attilio. Pero enfréntalo antes de que llegue a casa. Signorini lee la carta del abogado de Mimma y confirma que no ha tergiversado nada. Romita, escucha las frases exactas del mensaje «Pido disculpas a Signorini en nombre de Mima».

Candidaturas a inmunoterapia – Onestini empieza nominando a Antonino, y Antonella sigue votando por Micol. Luca nomina a Alberto. Entonces depende de «Tavassone» quien menciona el nombre de George. La pequeña Oriana Antonino, el pequeño Daniel Patrizia. Sara, Antonino, Attilio, Charlie, Gael y Patrizia están en la televisión.