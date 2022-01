El hermano mayor de Phoebe, Alex Bailey deja a su esposa Delia Duran

Ayer, durante la última cita de gran hermano vip, había otro Cara a cara entre Alex Bailey y su esposa Delia Doran. Modelo venezolana acusada de publicidad Alex Tweets que el actor dedicó Sol Mientras él le pide que la escuche una y otra vez, explicándole que su amor es un amor libre.

En la larga carta de la exmujer de Givino, Alex También reiteró el gran amor que siente por ella:

“Te entiendo pero escúchame, nuestro amor es universal. Es un amor increíble. Te dejé entrar aquí, me corté, te elegí. nuestro amor Nuestro anillo es el símbolo de nuestro amor libre de nuestra libertad mental Elige bien a las personas en las que confiamos Lo que somos es otra cosa Tenemos una relación hermosa El amor es libertad Cómo somos desde hace tres años Lo que quiero para decirte que te estoy mostrando No podemos discutir un trabajo o un avión que pasa por Via Solex. Las publicaciones que has hecho son amistad. la pareja de White Mill. Dile, este anillo es increíblemente valioso para mí. Miriana, Manila sabe todo sobre ti. .»