El hermano mayor de Phip, David Silvestri, está aterrorizado: ¿qué está pasando?

Seguro que David Silvestri sale en un Big Brother Vip, le confiesa a Jessica Selassie.



David Silvestri Teme que su carrera sea por la victoria La sexta edición de Gran Hermano Vip Ahora ha llegado a su fin. El actor, de hecho, cree que será él quien salga de casa y busque consuelo jessica selassieQuien prefiere no predecir.

Gran Hermano Phip, ¿David Silvestri está fuera de la casa?

David Silvestri no entendí nominación Teme que el público no lo prefiera más, sobre todo porque está presente la televisión Con Mirjana Trevisan Y el jessica selassieSon dos de los personajes más poderosos de La sexta edición de Gran Hermano Vip. El actor admitió que le gustaría entrar el últimoDespués de muchos meses de estar en casa, Cinecittà. y mientras Jessica da una predicción para los finalistas del programaY el David Le pide consejo a la princesa etíope.

“Esta vez sí me veo por fuera, me estoy preparando para no sentirme mal por eso, quiero salir con una sonrisa”Reconozco Silvestri Buscando una comparación Jéssica. Sin embargo, Jeevina está nerviosa porque ella también corre el riesgo de irse. novia vip Ahora que la situación con carretilla Está permanentemente abierto. El Givino construyó una choza para poder hablar con él. Jéssica Lejos de miradas indiscretas y con suerte todos finalmente carretilla Él cede y acepta que se siente muy atraído por la bella princesa etíope.

que pasaria si Selassie fue eliminado apuesta? carretilla ¿Lo buscaría incluso fuera de las cámaras o fue un destello en la sartén? Mientras tanto, también hay un aumento entre otros dos héroes en novia vip o aumento del sol Y el Mirjana Trevisan. La corista le hizo una confesión a su colegaindicando que el mal Sol En su confrontación surge del temor de que ella pueda ser un obstáculo para el final.

