El hermano mayor Daniele Dal Moro se enfureció tras las palabras de Alfonso Signorini: «El famoso calvo»

después Las declaraciones de Alfonso Signorini fueron emitidas a VersimoLlega un tuit muy tóxico Daniele Dal Moro contra el comandante Hermano mayor. Caballeros En la sala de estar Silvia TuvanenHabló sobre la reciente edición del reality show y señaló que el elenco que eligió resultó tan equivocado que quiso distanciarse por completo del mismo.

«Las críticas del año pasado estaban bien fundadas – declaró Signorini a Verissimo – lamentablemente teníamos el equipo equivocado, no somos perfectos. También me enamoré de las personas que me decepcionaron durante el programa. Y debo admitir que sentí tanta incomodidad durante la transmisión en vivo. Incluso llegué a decir en vivo “Eres tan asqueroso que cuando te miro cambio de canal”, ¡un locutor dijo algo así! Pero eso fue lo que pensé. La empresa también expresó su preocupación. Fue una crítica justa. Se puso mucho énfasis en la vulgaridad en las expresiones y actitudes. Fue culpa nuestra, lo culpo, le pido disculpas. Tuvimos que distanciarnos de todo esto».