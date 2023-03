Cuestionan interrogatorios de la inteligencia estadounidense Un grupo de opositores a Putin para sabotear Nord StreamPero agregó que no había evidencia de colusión oficial con Kiev. Investigadores alemanes – escribe Die Zeit – interesado en cambio Un yate misterioso con Raiders a bordo. La «nave nodriza» se utilizó en una maniobra audaz y desestabilizadora. Son las conclusiones preliminares las que dan paso a los contendientes. Negar, acusar, bailar con versiones.

Sin embargo, parece que las explosiones del oleoducto fueron el resultado de un trabajo profesional.Por esta razón, había sospechas de la participación de servicios secretos o militares. ¿Tienes un núcleo de oponentes sin el apoyo de estas habilidades? Duda legítima. ¿Cómo funcionaron? ¿Han recibido formación específica? ¿Dónde encontraron apoyo logístico? El informe de inteligencia estadounidense no proporcionó detalles. Die Zeit Ofrece una gran versión: colocar un anuncio bomba Un equipo de 6 personas, incluida una mujer y un médico, llegó en un yate que partió de Rostock el 6 de septiembre., contratado en Polonia por una empresa de dos ucranianos y devuelto después de la asignación. Posible uso de documentos falsificados. Afirman que los detalles fueron recopilados por investigadores alemanes. Con lista de espera actualizada: entre el 18 y el 20 de enero La policía registró el barco, del que se sospechaba que transportaba bombas.. Es un signo de un área gris.

Nebula, por su parte, podría ser utilizada por alguien Entra sigilosamente y juega su juego. Quienes duden de un papel occidental podrían considerar reconstruir Los New York Times Como cortina de humo -que es lo más importante- no culpen a Moscú, Emitir una advertencia a los ucranianos. (Sabemos lo que está haciendo), y cabría esperar nuevas revelaciones en el expediente tras las de Seymour Hersh con las acusaciones contra los estadounidenses. También hay lugar para las provocaciones: El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, no descartó -entre las hipótesis- la operación de «bandera falsa», Gesto para culpar a Kiev. Moscú respondió diciendo que los artículos eran distracciones para proteger a los culpables. Al día siguiente de la explosión, Vladimir Putin se refirió a los «anglosajones» como los autores.