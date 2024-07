«El Gran Mordisqueador» – El Tiempo

Días efervescentes en Estados Unidos. El ataque a Donald Trump, la retirada de Covid, Joe Biden y el ascenso de Kamala Harris. Hoy es la confirmación. Después de que Bill y Hillary Clinton y Nancy Pelosi, Barack Obama y su esposa Michelle dieran su apoyo, es decir, su apoyo público, al segundo hombre que actualmente ocupa la Casa Blanca como candidato del Partido Demócrata para las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Lo hicieron a través de una llamada telefónica que fue grabada y publicada en las redes sociales. «Te llamamos para decirte que Michelle y yo no podríamos estar más orgullosos de ofrecerte nuestro apoyo y hacer todo lo posible para ayudarte a ganar estas elecciones y verte en la Oficina Oval», dice Barack Obama. Pero, ¿cómo titulará el director de Il Tempo este último capítulo de la saga? Esta fue la pregunta de la presentación de Tg4 Stefania Cavallaro.





“El Gran Mordisco”: Cerno no dudó ni un segundo y ante la noticia de hoy respondió a su entrevistador con unas palabras claras. Poco después añadió: «La caída de su esposa y, a pesar de ella, el nacimiento de una nueva estrella para los demócratas, y no será Michelle», en referencia a la decisión de la esposa de Barack Obama de poner fin a las especulaciones sobre la elecciones presidenciales. La posibilidad de participar en las elecciones. “En resumen, los Obama no tenían este plan para las elecciones estadounidenses. Deberían estar contentos con él”, concluyó el director de El Tiempo.