El Gran Hermano Alfonso Signorini ha vuelto: «Pido disculpas. El año pasado nos equivocamos de reparto y hubo mucha vulgaridad». Aquí están los nuevos competidores.

«Era necesario tomar distancia de todo esto y eso se tradujo en la necesidad de normalidad», añadió Verissimo.

hermano mayor, Cambia. reality show que ella condujo Alfonso Signorini Se estrena esta tarde, 11 de septiembre de 2023, en Canale 5. Más espacio para las historias, menos espacio para la basura. Una mezcla de contendientes, entre rostros conocidos y gente corriente, con Cesara Bonamici como única comentarista. Un cambio de ritmo, impuesto por la alta dirección de Biscione, tras la polémica que ha envuelto a la radiodifusión en los últimos meses: «Debemos ser honestos para darnos cuenta de que“El año pasado cometimos un error al elegir a los actores. Porque hay que decirlo. Lamentablemente no somos perfectos, cada uno tiene sus propias responsabilidades, y también me enamoré -entre comillas- de las personas que estaban entonces durante el programa. «Me sentí profundamente decepcionado». dijo Alfonso Signorini.

Error público del presentador y autor de un reality show, invitado con Buonamici en “muy cierto«: “Sentí este malestar durante la transmisión en vivo. Llegó a decirles en vivo a estas personas: «Sois tan asquerosos que cuando os veo también quiero cambiar de canal». Cuando la empresa, al igual que yo, expresamos públicamente sus dudas, suspiré aliviado. Necesitábamos reiniciar».Explicado en el salón de Silvia Tuovanen.

«Se ha puesto demasiado énfasis en la vulgaridad, no sólo en la expresión sino también en las actitudes. Todo esto no fue sólo culpa de quienes lo interpretaron, sino también de nosotros que lo promovimos. Tuve la oportunidad de pedir disculpas, porque puse mi cara en eso Era necesario Nos distanciamos de todo esto y se ha traducido en esta necesidad de normalidad.– concluyó Signorini.

De vuelta a los orígenes Con veinticuatro competidores en casa: “Gracias también, obviamente, a las inestimables sugerencias del editor, queríamos volver a la normalidad. Había una gran necesidad de normalidad.. El punto fuerte del programa es el público en general que regresa en gran número. Tienen hermosas historias que contar, y tienen un gran deseo de contar sus historias y de contar historias”. Los héroes – subraya el periodista – no sueñan con un futuro en la televisión: “Excepto dos de ellos, que tienen curiosidad por sé cómo van las cosas, los demás me dijeron que volverán a sus actividades después del final de la guerra». Hermano mayor. En Italia todavía hay quienes se levantan a las seis para ir a trabajar y no viven su vida detrás de un teléfono inteligente. Me dijeron que no tenían tiempo para las redes sociales y yo estaba feliz”.

El maratonista entrará en la casa más vista de Italia Alex Schweitzer, La presencia de actrices también se ha hecho oficial Beatriz Luzzi y Grecia Colmenares. Otros rostros conocidos, inicialmente previstos ocho, llegarán a Cinecittà: Del periodista Giampiero Mugini para el cantante florecimiento de maíz, por los representantes Ciro Petron Y Maximiliano Varese a la corista Samira Lowe. semanalmente «Sonrisas y canciones de televisión. Oficializar los tres primeros nombres: Letizia Beatriz, Giselda Torresan y Vittorio Minuzzi.