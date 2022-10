El globo, que se expande a 40 grados centígrados, podría explotar en cualquier momento contra Italia. A ver cuando »ILMETEO.it

Clima: El globo expandiéndose a 40°C podría explotar en cualquier momento contra Italia, a ver cuándo

Más de +45°C en Argelia en octubre

¡El ciclón africano ahora da mucho miedo! Las últimas horas han sido realmente excepcionales.En la mayoría de las zonas del Mediterráneo y en algunas zonas de nuestro país, ¡pero en algunos otros lugares del mundo las cosas empeoraron!

Analizando los datos de las estaciones meteorológicas repartidas por toda la cuenca mediterránea, los últimos días han sido mucho menos ardiente África del Norte, en particular ArgeliaDonde piensas, Temperaturas he pasado +45°C: Más precisamente, esto le sucedió a orinaun pequeño pueblo ubicado en medio de DesiertoDonde viven unas 45 mil personas:

Los termómetros registraron un pico máximo +45,2°C.

En definitiva, estamos viviendo un octubre muy caluroso.con la ola de calor africana, también rebautizada «Escipión»que no pretende salir fácilmente de escena en los países del continente norteafricano, ni Italia es del Mediterráneo; Se teme que este globo hirviente que se expande pueda explotar en cualquier momento hacia y contra Italia.

¿Se verá afectada Italia por esta convulsión en el norte de África? ¿Nos llegará o no este curioso globo estirado en caliente?

En los próximos días, el Escipión africano de alta presión podrá imponerse en la cuenca del Mediterráneo, despidiendo calor con mucho sol y aumentando las temperaturas. Sin embargo, nunca llegaremos a las abrasadoras cumbres de Argelia, aunque supere los 35 grados en el Puente de Halloween. Fabuloso.