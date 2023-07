El gerente los obliga a…

Estados Unidos, los padres se rebelaron contra una regla absurda para la escuela en la que matriculaban a sus hijos: todo era culpa de un director en particular.

Nos mudamos a Estados Unidos, a una escuela secundaria en Houston, Texas, donde crece la controversia debido a los códigos de vestimenta muy estrictos, no solo para los estudiantes, sino también para sus padres. Si bien los niños pasan más tiempo en el aula con amigos y maestros que con sus familiares, es innegable que el aprendizaje también continúa en casa.

Los pequeños aprenden a actuar imitando a los adultos, razón por la cual la directora Carlotta Utley Brown decidió introducir también un código de vestimenta para los padres de los estudiantes de la escuela secundaria James Madison. La mujer quiere que sus familiares sean un buen ejemplo para todos los niños de la escuela. Así que envió una nota que enumeraba la ropa «prohibida» dentro del establecimiento, para visitantes jóvenes y mayores por igual. Los artículos prohibidos incluyen pijamas, pantuflas, zapatos como Uggs o chanclas, ropa interior visible, rulos para el cabello, gorros de natación, gorros de ducha y sombreros de calidad inferior.

Estados Unidos, padres obligados a seguir una regla estricta en una escuela en Texas rebelde: he aquí por qué

El código de vestimenta también prohíbe las mallas, los jeans excesivamente rasgados, los pantalones demasiado cortos, los pantalones que cuelgan demasiado, los vestidos ajustados, las blusas transparentes y las camisas demasiado sueltas o largas. Mientras que algunos padres están de acuerdo con algunas partes del código de vestimenta, muchos otros se conforman con rulos y auriculares. Algunos familiares incluso definieron el lenguaje utilizado como «discriminatorio» contra quienes no tienen la oportunidad de comprar «sombreros menos costosos».

Tomiko Miller, el padre de uno de los estudiantes de la escuela, le dijo al Houston Chronicle: «Casi me siento ofendido. Creo que el lenguaje utilizado fue realmente discriminatorio. Fue insultante. Y soy afroamericano: si está lloviendo afuera y estoy usando un sombrero de fieltro, no entiendo por qué es un problema para alguien». demás.». Los símbolos relacionados con el cabello de las mujeres también se veían degradantes, clasistas e insultantes. De hecho, esta gerente probablemente puede permitirse ir a la peluquería todas las semanas y hacer todas sus cosas, por lo que no comprende las molestias que le causé.

Sin embargo, cuando el periódico que recogió la declaración anterior trató de comunicarse con la escuela, no recibió respuesta. Por lo que se sabe, parece que la norma se implementó inmediatamente después de que la madre fuera expulsada de la escuela porque apareció con un pañuelo en la cabeza para registrar a su hija. Es una completa tontería. ¿No crees que también deberíamos poner fin a gestos similares?

