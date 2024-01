El gas y la gasolina están disminuyendo. ¿Los altos precios son sólo culpa del gobierno?

Y ahora, como decirlo? 2024 ha tenido un gran comienzo para la energía italiana: los precios del gas y la electricidad alcanzaron sus niveles más bajos en más de 6 meses. El combustible también tuvo un buen comportamiento, costando menos que el 1 de enero de 2023. En la práctica, según las estimaciones de la Unem, el sistema italiano ha recuperado, respecto a finales de 2022, 48,4 mil millones en facturas energéticas y 6,5 mil millones en facturas energéticas del petróleo. Incluso el Estado, después de cancelar los recortes en las tarifas del combustible hace 365 días, tiene 7 mil millones adicionales en efectivo. ¿Salimos a las calles a celebrar y aplaudir al gobierno? No, porque en los últimos meses hemos sido testigos de escenas de histeria colectiva por los aumentos de energía y combustible, que la oposición, los periódicos y los comentaristas amigos ven como resultado de las políticas equivocadas del régimen. Palacio Chiji.

Pero está claro que cuando los precios de las materias primas suben es culpa del poder ejecutivo, pero cuando bajan es gracias a la situación económica. De lo contrario no se explica el silencio absoluto con el que familias y empresas acogen los datos positivos. Para hacernos una idea, el coste de la electricidad es un 40,1% inferior al del año pasado, teniendo en cuenta que la media en enero de 2023 fue de 174 euros/MWh. Todo ello se traducirá, al menos en el mercado protegido que dura hasta junio, en un mercado único Reducir la factura un 10,8% en el primer trimestre. El gobierno claramente no tuvo nada que ver con esto, del mismo modo que no tuvo nada que ver cuando las cosas iban mal. “La contracción del consumo de gas, especialmente en el sector de la energía térmica, debido principalmente a la reanudación de la generación de la central nuclear francesa y a la contribución de la producción a partir de fuentes de energía renovables, ha contribuido a la caída de los precios en el trimestre actual – subrayó Arrera el pasado semana de electricidad que se espera, según las estimaciones, que rondará los 114 EUR/MWh en el primer trimestre de 2024.

En cuanto a la gasolina, gota Poco menos del 60%: el precio del metano, según los últimos datos de GME, ronda los 32 euros el megavatio hora, gracias a instalaciones de almacenamiento al 80% de su capacidad, a una demanda inferior a la media y a flujos garantizados de GNL. Pero no todo está perdido para los profetas de la fatalidad. A pesar de la fuerte caída de los precios, de hecho, es posible que el precio experimente cambios al alza en las próximas semanas. De nuevo, hay pan para los dientes del centro izquierdo, aunque no muy afilado. De hecho, no se ha renovado una medida de emergencia implementada en 2022 después de un aumento de las materias primas tras la invasión rusa de Ucrania para controlar las tarifas del gas. Es decir, el 5% de IVA volverá a su valor total. Así, se aplicará un impuesto al valor agregado del 10 y 22 por ciento al gas metano para usos civiles e industriales, incluido el suministro de servicios de calefacción urbana y el suministro de energía térmica producida con gas en ejecución del contrato de servicios energéticos: el primero para los primeros 480 metros cúbicos anuales y el segundo para los siguientes. En definitiva, sólo hace falta tener un poco de paciencia. Entonces podremos volver a acusar al gobierno de querer sacar provecho de la piel congelada de las familias más vulnerables.