«¿El futuro? Reciclaje en órbita »- Corriere.it

Rossetti fundó la empresa en Vino Murnasco (Como) después de una pasantía en el Centro de Investigación Ames de la NASA. Allí conocí a Renato Panesi, co-fundador de D-Orbit. Entramos en el proyecto del pequeño satélite. Esta experiencia nos hizo darnos cuenta de que estábamos ante un punto de inflexión, y una vez de vuelta en Italia, decidimos embarcarnos en esta aventura”, explica el ingeniero de vuelo. Rossetti soñaba con ser astronauta, tomó la competencia de la Agencia Espacial Europea ESA, pero no fue. «No lo hice», recuerda, «y luego por el límite de edad no pude volver a intentarlo. Pero de ahí surgió la idea de hacer posible que todos entraran en órbita». En 2009, gracias a Fulbright BEST, la beca para menores de 35 que ofrece la Iniciativa de Inversión y la empresa italiana, se fue a Silicon Valley. De esa experiencia en América, maduró la idea de combinar la sostenibilidad y el sector de la aviación.

Un sector en crecimiento

Después de adquirir experiencia tanto en una firma de capital de riesgo como en la NASA, Rossetti regresó a Italia y fundó D-Orbit, que hoy emplea a más de 270 personas de 18 países diferentes. “En 2023 estamos planeando nuevas contrataciones, seremos más de 300. Este año hemos logrado un crecimiento del 240% con respecto a 2022 y esperamos un resultado similar en 2024”, dice. Pero fue duro al principio. «Nadie creía en eso, no se entendía el tema de los desechos espaciales -explica Rossettini-. En la ESA conocimos a un gerente que armó un equipo de hombres para lidiar con los desechos en el espacio, pero a los pioneros les parecía algo. Ahora que el problema está afectando a la economía de los satélites, las empresas son cada vez más conscientes y buscan soluciones”. Según la Agencia Espacial Europea (ESA), más de 15.000 satélites han sido enviados a la órbita terrestre desde 1957. Más de 600 colisiones, explosiones y accidentes en el espacio han volado muchos de estos vehículos en pedazos Como resultado, más de 36.500 objetos de más de 10 cm se precipitan alrededor de la Tierra. Hoy, tenemos cientos de fragmentos en órbita que son la principal amenaza para los satélites. No sabemos dónde están. Entonces, cada vez que envías un satélite, apuestas a no quedar expuesto. Por ninguno de estos escombros -confirma el director general de D-Orbit-… Pero está claro que no podemos seguir apostando, sobre todo si queremos construir un proyecto comercial en el espacio».