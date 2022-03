El final de marzo, la premisa de una tormenta de equinoccio. Te contamos qué es y los riesgos para Italia »ILMETEO.it

Clima: fines de marzo, premisa de una tormenta de equinoccio. Te contamos qué es y los riesgos para Italia

Storm Equinox a finales de marzo

Una última podría ocurrir a fines de marzo.con la llegada depuede hacer las pacesQue ha azotado a la mayoría de nuestras regiones del norte durante mucho tiempo, y está prácticamente seco por la lluvia (por ejemplo, en Piedmont no ha llovido durante exactamente 3 meses). Ahora, sin embargo, una hipótesis se está volviendo cada vez más popular.Que se puede lanzar cerca del cambio de estación. Así lo acaba de confirmar la reciente actualización de los centros de cálculo de previsiones a medio y largo plazo.

Se debe hacer una introducción necesaria: las estaciones nunca cambian de la nada. Las fases de transición a menudo se caracterizan por cambios repentinos de frío a calor (o viceversa) con situaciones alternas que pueden durar semanas (¡períodos clásicos en los que no sabes cómo vestirte!). Este proceso turbulento es bien conocido por los expertos y en la jerga meteorológica. «tormenta moderada (o vendaval)«: Un nombre que no es realmente académico pero que es universalmente aceptado y no despierta sospechas. La precipitación, en estas etapas, puede ser densa y abundante, la ventilación es bastante activa y pueden ocurrir tormentas.

todo por Fuertes contrastes entre diferentes masas de aire. En la cuenca mediterránea se encuentra el campo de batalla perfecto: por un lado, las corrientes frías que descienden del norte de Europa y, por otro, los primeros embates cálidos de un anticiclón.

De las actualizaciones recientes, está claro que después de un breve regreso hostil, alrededor del equinoccio vernal, domingo 20 de marzo, surtir efecto un Flujo descendente inestable desde el Atlántico Norte. Así que aquí está este Inconveniencia Bien organizado probablemente pueda alcanzar norte provocación Baños tan fuerte, Sobre todo en los sectores occidentales, pero también toscana Norte y costero. Atención porque dadas las contradicciones que se crearán, tampoco excluimos la posibilidad de introducciones Fuertes tormentas y nevadas en los Alpes.

Posteriormente, el deterioro podría extenderse también al resto del centro y sur, con riesgo de precipitaciones, especialmente en la vertiente tirrena, acompañadas de fuertes rachas de viento.

En breve, La lluvia está a punto de volver Para saciar la sed de la tierra tras la larga sequía que ha caracterizado los últimos meses, especialmente la noroeste y en Emilia Romaña: O al menos eso es lo que dicen nuestros últimos datos, que obviamente hay que confirmar, dada la distancia temporal.

Finalmente, echamos un vistazo a Temperaturas Cabe señalar que ellos Seguirán siendo muy bajos e Por debajo del promedio en el centro norteAl menos hasta fin de mes. El clima es más suave en el sur y en las dos islas principales, gracias a la cálida respiración del khamasin.

Hipótesis de la tempestad templanza