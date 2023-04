El fin del siglo XX narrado por un hereje de izquierda: el nuevo libro de Giovanni Pellegrino

Tomemos un abogado sureño, probablemente de Lecce, de unos cincuenta años, administrativo, culto, inteligente, demócrata, nunca involucrado en política, desconociendo sus ritos, costumbres, molestias, idiosincrasias, fuerte historia y biografía, tiene pensamientos, simpatías, emociones. que no se puede describir fácilmente, anhela con locura su libertad; Bueno, toma a ese abogado y de repente tíralo tarjeta PCI antigua (Fiesta comunista bajar Y berlinesaPrecisamente en ese período de la historia cuando el PCI está a punto de seguir su curso y el comunismo se está desmoronando bajo los ladrillos y la argamasa. Caída del muro de Berlín. ¿Qué os parece, es una bonita experiencia, verdad? Como resultado de este experimento, tiene un apellido y un nombre: Hayy Yohanna.

En los últimos días se ha publicado un nuevo libro en él. Juan Pellegrino Cuenta su aventura política, que comenzó a finales de los años ochenta, pero que lo llevó a la anatomía de la historia. la primera republica Residencia en La primera democracia Del bloque italiano desde finales de los sesenta hasta 2000. El libro se titula Diez años de soledadsubdirección «Memorias de un hereje zurdo», Publicado por Rubbettino, 290 páginas, divididas en cuatro capítulos y 32 subcapítulos, cita -argumenta a menudo- prácticamente todos los personajes de la Primera República y encabeza el orden de las citas dos nombres: Francisco Cossiga Quién es Massimo D´Alema.

Este libro es muy interesante, sobre todo para los que, como yo, vivieron esos años desde dentro – digo desde dentro PCI y los partidos que brotan del Partido Comunista Chino—y quien ve retroceder, más o menos, los hechos de tres o cuatro décadas, los mira con ojos diferentes a los suyos, pero nunca partidistas, nunca oscurecidos por prejuicios o distinciones ideológicas. porque tiene una gran ventaja peregrino, es que supo examinar nuestra historia mirándola desde dentro y desde fuera.

Sí, desde dentro, porque cuando se metió en la política, la política se lo tragó, como a todos. pero también desde fuera, porque no tiene nada que defender, ni planes que salvar, ni tesis que probar, ni influencias a las que rebajarse. libro diceDécada», pero esos diez años marcan su aislamiento en el parlamento. Porque la historia abarca casi cuarenta años. Hoy Pellegrino tiene 84 años, cuando comenzó su biografía tenía menos de cincuenta.

Naturalmente, al leer el libro, no tuve la impresión de que todas sus reconstrucciones fueran correctas. Es decir: coincide con la idea de lo que me pasó. Sin embargo, es precisamente por eso que siento el valor objetivo de este trabajo. Lo que básicamente nos dice, crucialmente, tres cosas esenciales. Primero, que PCI, al menos durante muchos años, nunca ha muerto. Y que su estalinismo, tal vez, se ha fusionado con la justicia, pero siempre se guía por ella. Gran causa para el estado (No solo la causa de la fiesta) escapó de89a sistema de distribución pública, a pliegue, a Berlusconi así como para PD granito. Con gran hostilidad al libre pensamiento, pero también, al menos en la primera etapa, con un cierto amor, más aún, un fuerte amor por el pensamiento.

Lo segundo que nos dice -y los lectores de este artículo saben cuánto estoy de acuerdo- es que Justicia – que gran parte de la clase política italiana sufrió como una necesidad y una necesidad categórica – arruinó y corrompió la segunda republica. Él la hizo mala, más pobre y culturalmente superficial. El devenir mismo -la justicia- es una cuestión moral, aunque nació para resolver la cuestión moral. yo digo Una cuestión éticaPorque la justicia es la cosa ‘política’ más reaccionaria e inmoral que conozco.

Lo tercero que nos dice es que La política es cobarde. el tiene tal Reverencia por el poder – por el poder como tal, no solo por el control – nunca se sabe decir que no. En cualquier forma que lo presente: la economía, la burocracia o el poder judicial. Y decir que sí casi siempre significa ceder ante los verdaderos estafadores. Pero tal vez, tenga cuidado, al resumir el libro de esta manera Peregrino Llevo mis pensamientos, y mi ira, con frecuencia a su historia, que contiene talento en lugar de ser siempre plana, clara y perfectamente tranquila.

Supongamos que los hechos relatados con mucha precisión y gracias a muchos conocidos de primera mano, recuerdos y testimonios, son tres (además de la experiencia de Lecce al frente de la provincia). El primero es Tangentópolis. el segundo esCaso Andreotti. y los terceros son años de plomo y el Conflicto armado. A los dos primeros, Pellegrino siguió desde el papel muy delicado de Presidente de la Junta de Mandatos en el futuro. el tercero como presidente de una comisión bicameral para investigar terrorismo.

en Tangentópolis Peregrino Nos cuenta muchas cosas, pero lo que más me llamó la atención fue la descripción, sin adornos, de cuáles eran los métodos de investigación. Una historia que denuncia violaciones esporádicas. La primera es usar los arrestos como una forma de hacer que los sospechosos confiesen. Contra todo espíritu y ley constitucional. El segundo es el truco de dejar un archivo abierto indefinidamente, para agregar todos los nuevos avisos de garantía en el mismo archivo, asegurando así que Invisible El que tenía que autorizar las detenciones era siempre él mismo (el amigo). De nuevo violarArtículo 25 de constitución (El juez natural que tiene derecho a cada individuo).

La tercera violación son los avisos de seguridad (y por ende las órdenes de arresto) «en lotes», para eludir las condiciones de la prisión preventiva. Para que quede claro, la acusación lo detuvo por un cargo, pero tenía dos o tres más guardados que podrían impugnarlo más tarde, cuando los límites de la prisión preventiva por el primer cargo estaban a punto de expirar. La historia de aquellos años terribles, que arrasaron por los suelos con la primera república, es muy detallada y sin duda destaca autoridad de los juecesque puso la política bajo control, y la arrogancia de la política que hizo Harakiri.

allá caso Andreotti También es muy interesante. porque leyendo Peregrino Obviamente, Andreotti era completamente inocente. No fue un juicio ni una investigación, sino una partida de ajedrez que Andreotti accedió a jugar. Aceptó porque no tenía otra opción. O quizás, más que un juego de ajedrez, era una cacería de zorros, sin ataduras. Luego está la historia Los setenta. Y aquí creo que la reconstrucción de Pellegrino está enturbiada por una cierta dosis, aunque siempre sensata. Conspiración. Pellegrino examina esa década a través de la lente de maniobras políticas, reveses, intereses, maniobras e influencias internacionales. Creo que le falta el elemento esencial: el impulso masivo de toda una generación al frente de la lucha de masas contra el régimen.

Un fenómeno social, político e incluso existencial que sacudió el palacio y su policía y cambió el equilibrio de poder entre las dos partes, pero nunca estuvo involucrado.edificios», con instituciones y poderes. Caminó solo. Él solo ha construido cosas extraordinarias en 68 En el 69, Y luego, en los años siguientes, no pudo responder a los contraataques y se volvió violento, en parte, en terrorismo. Y cuando digo «parcialmente» no me refiero a «margen». No, había decenas de miles de jóvenes, burgueses y proletarios, nacidos entre ellos. ’45 y el 60 segundos, que han sido manoseadas y secuestradas Conflicto armado.

Pido disculpas si estoy abrumado por mis pensamientos, pero este libro te obliga a sacar todos los pensamientos de él, porque es un libro herético y provocador que parece haber sido hecho para crear reacciones. Para esto vale mucho. al final D’Alema. Pero aquí dejamos la tragedia del libro. La historia de la relación entre el abogado de Lecce y el Comandante Máximo es fascinante. Ridículo y autocrítico. Lleno de las peculiaridades, la soledad y la falta de convencionalismo de D’Alema. Peregrino Siempre mantén eso en mente. Con amor y odio. Después de todo, todo el libro es un drama de amor y despecho.