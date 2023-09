El Festival de la Ingeniería celebra el papel de la mujer en la ciencia

Milán – el encuentro «Mujeres en la ciencia» abrí Festival de Ingeniería en el Politécnico de MilánEstá previsto que se celebre desde hoy viernes 22 de septiembre hasta el domingo a las Campus Bóveza. Tres días con Más de setenta eventos Curso, para acercar a adultos y niños a la ciencia y la tecnología.

“La ingeniería no es una materia difícil ni aburrida”, afirmó. Marcella Lugli, directora del Área de Participación Pública y Comunicación del Politécnico de Milán – Con el Festival de Ingeniería hablaremos de una especialidad accesible a todos, divertida e interesante. El evento está abierto a los niños, con Talleres para niños de 6 a 13 añosLuego a todos los entusiastas, con… Conferencias y más de 25 talleresRegestionado por más 200 investigadores. aún: Conferencias, encuentros culturales y espectáculos de cine, teatro y música.. Un verdadero acontecimiento que se convierte en un lugar de encuentro entre los residentes del Politécnico y los ciudadanos de Milán”.

El debate de apertura del evento, en el que participaron los socios de medios Qn e Il Giorno, incluyó debates Amalia Ercoli FinziLa primera mujer ingeniera aeronáutica; Gabriela Graysoncomunicadora científica, actriz y dramaturga; Agnes PennyDirector de los periódicos del grupo Qn-Quotidiano Nazionale y Donatella Ciotto, Decano del Politécnico de Milán. Este año el festival se centra en palabra Ingeniero, El título, que se ha hecho oficial recientemente, también enfatiza la importante contribución de las mujeres al desarrollo de la ciencia.

empezando desde Amalia Ercoli Finzi«Lo que encontramos con… misión roseta – dijo – Ali superficie del cometa Hemos encontrado moléculas orgánicas e incluso un aminoácido, que es uno de los elementos esenciales para la vida. Esto puede Cambió mi visión del futuro.Me di cuenta no sólo de que no somos nada en el universo, sino que quizás haya alguien más acompañándonos. No estamos solos«.

Penny Agnese, El director del periódico Al-Youm y de otros periódicos afiliados al Grupo Minerif confirmó: “Según datos del ISTAT de 2021 en… Italia¿Cuál es uno de los países más industrializados del mundo?Ni siquiera una de cada dos mujeres trabaja En el sur, el porcentaje baja al 30%. Es correcto que celebremos a las mujeres en la cima, pero… Tenemos problemas en la base.. el Niveles de empleo «Es trágico e inapropiado para un Estado miembro del G7 y de la UE».

Agnes Penny

En la misma longitud de onda Donatella CiottoDecano de la Facultad de Artes Aplicadas: “En materias tecnológicas como ingeniería, en casi todas las carreras Porcentaje de estudiantes mujeres Y menos del 40% Del total. Está claro que la relación pInvestigadores No podría ser más alto. La cuestión entonces es garantizar que, incluso con iniciativas como estas, Las niñas deberían apasionarse por la tecnología antes de la universidadUna herramienta que puede apoyar la búsqueda de Soluciones a grandes desafíos Lo que tenemos ante nosotros, desde lo climático y ambiental hasta lo social y económico”.

Donatella Sciuto, decana del Politécnico de Milán

Gabriela GraysonActriz, dramaturga y activista científica, habló sobre su experiencia y cómo “contar la historia”. Física cuántica Es esencial y lo hago a través de historias y narrativas.» «Estamos dentro La segunda revolución cuántica Explicó que nuestras vidas volverían a dar un vuelco Nuevas tecnologías. Los niños deben estar preparados y no debe haber miedo a que las máquinas reemplacen a los humanos: los humanos siempre conducen las máquinas”.

Gabriela Grayson

Al final del partido hizo una gran actuación. Banda P-Funking Entre funk, ritmo y blues y jazz, concluye la canción Noche de estreno Al ritmo de la música.