El famosísimo collar roto de Millie Carlucci: “Hablamos de ello pero…” | Todos lo estaban esperando pero se sentirán decepcionados.

Millie Carlucci ya está ocupada organizando la próxima edición de Dancing with the Stars, pero esta vez se rescindió el contrato con una celebridad ya famosa.

cada año, Millie Carlucci Se dedica con gran compromiso al casting de Bailando con las Estrellas, intentando convencer a muchas celebridades del mundo del espectáculo para que participen en la pareja bailando en todas sus vertientes.

Recientemente, la emisora ​​presentó al nuevo staff que la audiencia tendrá la oportunidad de ver en la próxima edición de su famoso programa. Sin embargo, desde hace varios meses se daba por segura la participación de un rostro conocido en la televisión italiana.

El foco de atención estaba sobre ella, esperando ser vista en Rai abordando un programa tan comentado como el presentado por Carlucci.

Sin embargo, tras la presentación oficial del elenco, llegó una decepción inesperada: no estarían.

Millie Carlucci presenta el nuevo elenco de Dancing with the Stars, pero…

En los últimos días, la atención de los medios se ha centrado en Millie Carluccique reveló oficialmente el elenco de la próxima edición de Dancing with the Stars. El público se sorprendió al descubrir rostros conocidos de la televisión y el deporte, como: Federica PellegriniLa cantante Nina Zelli, Alan Friedman, Bianca Guachero, Luca Barbareschi, Francesco Paolantoni, Federica Nargye incluso Sonia Broganelliquien inmediatamente aceptó la invitación del presentador.

Con una gran sorpresa, el actor de Terra Amara, Furkan Palali, también estará en el elenco. Sin embargo, últimamente la atención se ha centrado en otra faceta muy conocida del mundo del entretenimiento: Barbara Dursoque debía entrar oficialmente en la música de Rai precisamente a través del programa Mille Carlucci.

¿Romper el contrato de Millie Carlucci?

en el pasado, Millie Carlucci fue vista almorzando con Barbara D’Urso En pleno corazón de Milán, todo indicaba que los dos presentadores podrían colaborar en Bailando con las estrellas. Sin embargo, después de que se anunció el elenco oficial, las esperanzas de ver a Barbara D’Urso en el programa se redujeron muy pocas.

Sin embargo, Millie Carlucci dejó la puerta abierta para que D’Urso debutara en el programadeclarando: “Hemos concluido el elenco de la 19ª edición de Dancing with the Stars, todo eso es cierto. Pero hay una pequeña sorpresa: el elenco completo no estará en el tráiler. Hay dos nombres que no os diré, están cerrados y llenos. No puedo desvelarlos ahora, os lo contaré más tarde. Vamos, juguemos un poco. Son nombres muy interesantes y potentes, por eso prefiero desvelarlos más adelante.«.