El falso amor entre Beatrice Luzzi y Giuseppe Garibaldi y el espectáculo de Jane Alexander

el Boletas de calificaciones del episodio 9 de Gran Hermanouno de lunes 9 de octubreLes afecta especialmente un gran engaño, o la decisión de algunos rivales de descubrir de repente que se sienten muy atraídos el uno por el otro. Las parejas falsas son solo eso Entre Giuseppe Garibaldi y Beatrice Luzzi, entre Anita Ulivieri y Paolo Masella, y entre Heidi Bacci y Vittorio Minuzzi. En definitiva, una comunidad de amor. Para demostrarlo, claro. Casualmente, todas las nuevas parejas parecen estar formándose después de la súplica de Alfonso Signorini a los inquilinos de «ocuparse creando dinámicas». Mención de honor para el discurso de Jane Alexander: al menos rompe un poco el aburrimiento.

Giuseppe Garibaldi: yo voto, tal vez caigamos en la trampa. El error más peligroso que puede cometer un aspirante a personalidad de televisión. Además, hablemos de ello: ¿realmente alguien le daría un papel remunerado a alguien que no sabe hacer nada en el mundo del entretenimiento? – Más bien podemos imaginar que lo que hace es menospreciar al público. Que es exactamente lo que hace: besa a Beatrice y luego revela su interés por Samira. El público no es tonto y cualquiera que crea que puede burlarse de él merece ser olvidado. Garibaldi, al final de este programa, como mucho, te estarán escuchando mil personas. al menos.

Beatrice Luzzi: Voto bien, pero lo haces a propósito. Ella siempre se queja de ser la inquilina más controvertida y el centro de la mayoría de las discusiones en el episodio y luego ¿qué hace? Crea el dúo más falso de la televisión italiana de los últimos 20 años. Además, comentó esa “simpatía” con la alegría de ir al dentista a que le hagan implantes dentales sin anestesia. Luego los busca. Una sección en sí misma digna de comparación con Jane Alexander, de la que Beatrice emerge con los huesos desmoronados.

Anita Olivieri: El rating es más predecible que la lluvia el lunes de Pascua. Ahora descubre que se siente atraída por Paolo Masella. de repente. amor a primera vista. Despues de un mes. Bueno, el tiempo está loco estos días, pero no exageremos. De alguien que, recordemos, afirma haber tenido tres carreras -tres años, un máster y un máster, y por tanto tres carreras en una-, habría esperado estrategias más inteligentes. Narra su vida como hija a sus padres como un melodrama único. Sí, lo comparten millones de familias italianas. Porque los padres separados existen de todos modos. Date paz, Anita.

Vittorio Minuzzi: voto por Bolcino Pío. Nunca ha entrado en el juego, en términos futbolísticos, este mes de Gran Hermano y no parece interesado en hacerlo. Por otro lado, encaja bien en su propio rincón. Quién sabe si se acordarán de dejarlo salir de casa una vez terminado el reality.

Alfonso Signorini: voto por Calzeta. No es gestión, sino mediación. Nunca da la impresión de poder darle dirección al episodio, tal vez porque la verdad es que este episodio no tiene dirección (ah, como dice Vasco Rossi). Por la noche, el público sólo puede quedarse allí y actuar como un calcetín. Si le sumamos su intento de separar a Letizia Beatriz de su novio, el cuadro queda vergonzosamente completo. inteligencia artificial.

Letizia Petris, Samira Lui, Angelica Baraldi, Alex Chavasz, Arnold Cardaropoli, Ciro Petrone: voten por las caricaturas no vivas. Si hubieran puesto en su lugar a Boulogne, Grendizer, Winx y Gigi La Trotola lo hubiéramos disfrutado más. No digo eso en 2030, pero ni siquiera dentro de un par de meses nadie recordará nada de su transición a Gran Hermano.

Massimiliano Varese: votación de desempate. Es decir, el gatito del teléfono móvil de los anuncios de los 90. Como un gatito, Virgo siempre estorba y molesta. Le gusta burlarse de Beatrice Luzzi, pero al menos de una manera menos sutil que Giuseppe. Ambos son inescuchables.

Grecia Colmenares: voto por Hola Hola Hola, me voy a dormir al macizo de flores. Nunca entiendes nada de lo que dice, y eso lo deja fuera de la dinámica de la casa. Afirma tener un público que siente cariño hacia él. No Grecia, no sabes nada de italiano. Exprésate con gestos por favor. Cuando el público la elige como favorita, ella se lo toma con calma: organiza un jubileo. Equilibrado.

Jane Alexander: voy a votar por Adora. Entra en la casa como vigilante para enfrentarse a Beatrice Luzzi y la presiona en cada palabra. “Mientras tanto me eligieron a mí, no a ti”: nocaut a los pocos segundos. Beatrice intenta defenderse, pero Jane Alexander ha interpretado a la villana en «Elisa di Rivombrosa» en vano. Él tampoco pierde los estribos. Incluso lo hice desde casa, pero Jane no. Porque ella es la verdadera dama. Nada que hacer: 92 minutos de aplausos. Después de la carta enviada por Cinzia Turini, nos despedimos de Beatrice Luzzi. Una maniobra desesperada de Alfonso Signorini, que tras esta picante escena pidió a Jane Alexander que fuera concursante de Gran Hermano. Por otro lado, esta sería la única manera de intentar subir los ratings.