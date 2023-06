El exministro Johansson nos dice: «Es un problema si Suecia no se une a la OTAN»

Venecia. hoy Jens Stoltenberg volará a Türkiye para discutir la membresía de Suecia en la OTAN. “Ya hablé con Erdogan”, dijo el secretario general de la OTAN. «Un acuerdo para julio es completamente posible». La confianza de Occidente en el resultado de las elecciones proviene de la esperanza de que con la reelección y la seguridad del apoyo interno, Erdogan levantará su veto sobre Suecia. Pero la cautela, si no el escepticismo, se está extendiendo desde Estocolmo. «Erdogan es Erdogan», le dijo a Il Foglio. morgan johanssonviceprimer ministro sueco de 2019 a 2022. «No hay mucho que se pueda hacer con él y su forma de hacer política. O mejor dicho: más que cumplir todas las condiciones que marca la OTAN, no podemos. Es hora de que otros estados miembros para alzar la voz. Si persiste, en caso de estancamiento, la seguridad del norte de Europa sufrirá».

Stoltenberg también entiende que Suecia ha hecho su parte. Sobre todo a raíz de la nueva ley antiterrorista que ha entrado en vigor estos días, tras la crisis de enero – Cuando un extremista quema una copia del Corán frente a la embajada turca en Estocolmo – Fue un paso importante hacia la distensión.. No queremos especular sobre las posibilidades. Pero si Finlandia entra en la OTAN y nosotros no, será un gran problema para todos. Hoy él está en la oposición y ocupa el cargo de vicepresidente de la comisión parlamentaria de asuntos exteriores. “Siempre hemos compartido un plan de defensa común. con Helsinki», explica el político. «Y hasta ahora ha sido el único acuerdo internacional de garantías que hemos tenido en los últimos 200 años: para Suecia es una promesa de solicitar el ingreso en la OTAN es un punto de inflexión histórico. Pero es necesario. Nos sirve a nosotros y a Europa. La agresión de Rusia contra Ucrania significa que Putin no tiene ningún interés en mantener la paz en el continente».

La solicitud de membresía ahora se remonta a hace un año. Fue aprobado por todos los Estados miembros. Todos, excepto Hungría y Turquía». Por diferentes razones. Budapest es un simple juego de poder: Orbán quiere aprovechar su veto para aliviar la presión internacional sobre el estado de derecho húngaro. En el caso de Erdogan, como sabemos, es otro historia. Tiene que ver con los kurdos y su relación con Suecia y los objetivos del presidente turco. «Avanzar en esta dirección es lo mejor que podemos hacer. Y lo hicimos juntos. Pero no fue fácil», advierte Johansson.

Desde septiembre pasado, Suecia ha sido gobernada por una coalición conservadora. Pero, de hecho, la agenda de Estocolmo la dictan los demócratas suecos. Estos son los extremistas de derecha. Que grita mucho y amenaza con la mala suerte como Swexit», la versión escandinava del Brexit que eligió Reino Unido. «Afortunadamente estamos lejos de un escenario similar. Pero incluso colocarlo en el centro del debate público es un ejercicio peligroso: cada señal que podría dividir a la UE juega a favor de Putin. Sin embargo, los ciudadanos no se dejan engañar. De hecho, están cada vez más preocupados por el giro autoritario que está dando Suecia: la autonomía universitaria y el espíritu empresarial están en riesgo. Se multiplican las campañas contra la comunidad LGBTQ y crece la represión. No queremos terminar como otros países».

Johansson se refiere a Hungría y Polonia. No a Italia, que también ha cambiado a su mano derecha con Suecia. «Hasta ahora no he notado en el gobierno de Meloni esas tendencias que se encontraron en Orban y Morawiecki», asevera el socialdemócrata. «Ya veremos a la larga». ¿El futuro de su partido en cambio? «Pronto regreso al gobierno. Perdimos las elecciones por un problema de coalición. Pero las últimas encuestas muestran que la Socialdemokraterna está al 38 por ciento», la mejor predicción desde 2002. «Impresionante crecimiento, dado que durante los últimos ocho años hemos ha sido la principal fuerza mayoritaria «Está claro que el camino es el correcto: el CEO de derecha no ha cumplido muchas promesas, y ahora nos toca a nosotros responder a los desafíos más apremiantes. La crisis económica y climática, el aumento de los precios de la energía y el mercado inmobiliario. La gente busca la estabilidad, no socavar el orden establecido». Solo en un tema, en Suecia hoy, hay un consenso bipartidista: «Únete a la OTAN con Finlandia, para poner fin a la guerra de Putin». Y esto no es tanto.