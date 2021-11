El exjefe de los Servicios de Caracas, que está siendo interrogado por los fiscales de Milán por supuestos fondos de los M5 y Venezuela, pide «garantías».

Deberían «GarantíaPreguntó Hugo Armando Carvajal, Ex general de los servicios secretos venezolanos, a abogados en Milán Madrid Para interrogarlo. En la práctica, el ex 007 «Pollo«Se cree que sobrevivió a un intento anterior de expulsarlo tras la intervención del señor Jiang Movimiento de 5 estrellas. La investigación fue iniciada por un abogado de Milán a raíz de un artículo en un periódico español. A B C, Junio ​​de 2020: se llevó a cabo División de Policía Económica y Financiera De Policía financiera E integrado por sub Mauricio Romanelli Y por alternativa Christiana Rowada.

Durante la audiencia previa al juicio de los abogados de Milán, algunos enviaron una Comisión Europea de Investigación para escucharlo. Indicación eficaz Pero no hay confirmaciones precisas y documentadas. ¿Qué tipo de información útil? «Pollo«Simplemente llegó a nuestro conocimiento entonces A B CEditor del documento del Servicio Secreto Caracas, Carvajal fue mencionado como destinatario. Ese es el maletín 3,5 millones de euros Presentado desde Caracas De Gianroberto Casaleggio Embajador de Venezuela en Milán, Gian Carlo de Martino, En 2010. De Martino está siendo interrogado en Milán por este motivo Circulación elástica mi Finanzas. En el momento de la publicación del artículo de ABC, la embajada negó las acusaciones: «Simplemente llegó a nuestro conocimiento entonces Todo es una mentira Lo que estaba escrito «. Casalezio, por su parte, falleció en 2016 como se conocía: su hijo David reiteró el completo desdén de su padre por los hechos y denunció al expresidente venezolano 007.

Pero Carvajal – según el sitio web del periódico Confidencial – También argumentó que había un flujo de caja entre Venezuela Movimiento de 5 estrellas Esto continuó hasta 2017. El ex 007 también presentó una carta, que es una especie de recuerdo, pero antes de decir nada más explicó que debe estar «garantizado». Anterior 007 ¿Qué significa «garantía»? Después de que Madrid rechazara una solicitud similar, en primera instancia Carvajal solicitó asilo político en nuestro país. La Fiscalía de Milán no puede considerar este tipo de solicitud. En cambio, puede evaluar otros tipos de seguridad en relación con sus anuncios. Este sería un proceso complicado ya que Karvajal fue arrestado en España y está pendiente de deportación a Estados Unidos. El tráfico de drogas. El exgeneral fue interrogado por magistrados milaneses en presencia de jueces españoles y en presencia de un abogado Madrid Y su abogado asistió. Son los jueces españoles «.Pollo«Ya había emitido declaraciones Se dice que ha sido financiado Por Venezuela a movimientos en varios países, incluido Five Stars Podemos. Tras la investigación, los investigadores italianos evalúan la posibilidad de volver a preguntarle u obtener más declaraciones que pueda hacer. España.