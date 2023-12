El euro cumple veinticinco años. “Él trajo estabilidad y soberanía” – Europa

El euro cumple 25 años. De hecho, la moneda única europea vio la luz el 1 de enero de 1999, aunque por primera vez era sólo una moneda virtual, utilizada únicamente con fines contables y pagos electrónicos. Las monedas y los billetes no llegaron hasta tres años después, el 1 de enero de 2002. Sin embargo, los dirigentes de la UE eligieron esta fecha simbólica para evaluar la situación, en una carta abierta publicada en los medios de comunicación de los 20 países que actualmente utilizan la moneda única. Alaban sus muchas virtudes. «El euro se ha convertido en una parte integral de nuestra vida diaria, brindándonos simplicidad, estabilidad y soberanía», escriben.

Pero el trabajo aún no está terminado, al contrario. Hoy el Viejo Mundo se ve obligado a afrontar nuevos desafíos geopolíticos, económicos y climáticos, y la respuesta debe encontrarse en una cooperación cada vez más estrecha y ambiciosa, siguiendo así el ejemplo de quienes, después de la Segunda Guerra Mundial, fueron capaces de imaginar nuevos caminos, como los que condujeron a la moneda única.

“La razón de ser de Europa siempre ha sido resolver problemas que los países no pueden afrontar solos”, dicen Charles Michel (Presidente del Consejo Europeo), Paschal Donohoe (Presidente del Eurogrupo) y Christine Lagarde (Presidenta de la Comunidad Europea). Banco Central Europeo), Roberta Mitsola (Presidenta del Parlamento Europeo) y Ursula von der Leyen (Presidenta de la Comisión Europea). Así que comenzamos con la convergencia de las economías y luego, en una etapa posterior, con la convergencia de las monedas, “para aprovechar al máximo los beneficios económicos de estos dividendos de la paz”.

Por supuesto, una elección tan fuerte – nacida a raíz de las decisiones tomadas en Maastricht en 1991 – no estuvo exenta de etapas complejas, incluidas “dudas” sobre el futuro del euro, como ocurrió durante la crisis de deuda de 2011. sobre «Es hora de encontrar las respuestas correctas, como el Sistema Armonizado para la Supervisión y Resolución de Crisis Bancarias o el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE)». Hoy en día, el apoyo a la moneda única por parte de los ciudadanos de la eurozona se acerca a niveles récord. Pero nuestro trabajo aún no ha terminado.

Porque nos enfrentamos a nuevos desafíos que los países de la UE no pueden afrontar solos, y los ciudadanos miran a Europa en busca de respuestas”.

Aquí la discusión se expande. De hecho, la economía ya no es sólo un factor interno, ya que aún queda trabajo por hacer, por ejemplo construyendo una “verdadera unión de mercados de capitales” que abarque al continente para movilizar la financiación privada, una “unión bancaria más sólida”. Y «preparar las bases para un posible euro digital que podría complementar el efectivo». Los desafíos de nuestro tiempo van desde la guerra en Ucrania, que se extiende a la seguridad y la defensa, hasta la “aceleración de la crisis climática” y los riesgos “para nuestra competitividad debido a las políticas energéticas e industriales en otras partes del mundo”. «. Es decir, China y los Estados Unidos de América.

En resumen, el euro ha sido un éxito, pero aún queda mucho por hacer. “Los ciudadanos europeos saben que el mundo está cambiando y saben que la unión hace la fuerza: alrededor de dos tercios de los europeos están convencidos de que la UE es un baluarte de estabilidad”, concluyeron los líderes de la UE. “Demostrémosles que Europa es capaz de dar forma a este cambio y responder a sus expectativas”, este es el llamamiento que hacen a las capitales de la eurozona, pero no sólo. Porque al final serán los países los que decidan continuar el experimento o reducir las ambiciones.

