El espectáculo del pecador Berrettini en Wimbledon. Yannick derrota al luchador Mathieu en cuatro sets: 7-6, 7-6, 2-6, 7-6

Gran derbi, Siner es el campeón. Sombreros de gladiador

(Gaia Picardía) Amistad, como la llaman. Fue un valiente intercambio de opiniones que duró tres horas y 42 minutos entre el chico del futuro y la pareja de Davis, que tiene un gran futuro por delante. el Choque italiano El que dio el título a los ingleses resultó ser un derbi muy lujoso para nosotros: Con el fútbol en declive, hay un deporte dominado por Italia. Es verde, lluvioso, hermoso. se llama tenis y pertenece a Yannick Siner.

El número uno del mundo lucha por asegurar la tercera ronda Wimbledon – Viernes contra el serbio Kekmanovicque de repente eliminó Grexpor – Con otra actuación mixta: su debut ante el alemán Hanfman Se justificaba cierta tensión preferida en la estructura, contra Matteo Berrettini La lúgubre humedad del clima londinense se coló en la maquinaria del héroe a pesar de que el partido se jugó con el techo cerrado. Pero el pecador que a veces se mostraba borroso e impreciso, y que Mirka Federer notó en las gradas (noticia: Roger llegó al camino de la iglesia), aun así logró no perder su mejor talento sobre el césped. Efectividad cuando fue necesario, y subiendo el nivel en los tres desempates que decidieron el drama psicológico, Net, tercero relajado (luz de advertencia cuando llegan tiempos difíciles), a diferencia de Hanfmann. El mérito es de Berrettini porque nunca se rindió y fue luchador hasta el último balón. Mientras que Yannick encontró claridad y orden (esa era la obsesión del técnico Piatti) para cerrar en el cuarto lugar.

Al principio hubo poco juego. El primer juego con ventaja de 5-4 para Sinner, a quien un set point anulado por su valiente oponente yendo a la red, con un golpe de derecha. A Yannick le preocupa el revés de Mathieu, que es capaz de separar su mano cuando es necesario, pero sus voleas no le ayudan a salir de la diagonal. Parece que la liquidez se quedó en Renania, en Halle. Aprovechando los errores del oponente en 6-6 (una volea larga y poderosa le da un contra-break 1-1) y confiando en el arco de servicio (dos ganadores, un ace), Sinner se expande. 7-3 (7-6) tras 51 minutos. Pero inmediatamente después pensó cuidadosamente en revivir a Berrettini desperdiciando dos puntos de quiebre en el 1-1 (el as rumano en el primero, en el segundo el jugador del Tirol del Sur falla al pasador) y rompiéndole el servicio en el sexto juego en un momento. Un partido en el que pierde su ex equipo. 2-4.

En lugar de pisar el acelerador, Matteo tuvo un deslizamiento repentino: Yannick aprovecha el partido en el que comete dos dobles faltas para restablecer el equilibrio (3-4), pero no despega. Hubo dos puntos de quiebre más en el Thames con 4-4 antes del inevitable segundo tie-break. Una vez más, el estimador recuerda cómo hacerlo: Sinner abrió con un revés ganador, lideró 3-0 con un servicio ganador, 4-1 gracias a un error de Mathieu y 5-2 después de un pase. De derecha, 6-4 con otro saque ganador, 7-4 con una derecha demoledora.

Parece que se acabó, como la primera ronda. Sin embargo no es así. Primero en aterrizar en el campo (48%), los rastreadores tienen menos mordiente. Berrettini así lo cree, este es su momento: se salvó de un 5-1 en contra con dos breaks seguidos y se llevó el set (6-2) con su 19º ace. La amistad que se ha evaporado en rivalidad se convierte en una cuestión de principios para los más fuertes.. Un intercambio de bromas en el cuarto set (break y contra-break), con Mathieu aferrándose a su servicio como un paria (28 aces en total), lo lleva al fratricidio en el tercer tie-break después de que un punto de partido fuera anulado por Mathieu. campeón en un partido de 12 grados. Allí, al hacer cosas muy complejas, un pecador de repente se convierte en un gigante.. El último punto antes del abrazo en la red (7-3) es la respuesta de Yannick a los pies de Mathieu, que tropieza.

En el swing de Italia en Londres, también se nota lo viejo Fabio Fogninicapaz de vencer al menos herbívoro entre los diez primeros (Casper Ruud) a sus 37 años, Mosetti y Dardery que se enfrentan el jueves, Copoli y Paolini. El pecador lo sabe: debe recuperar la fluidez y la claridad mental. Sin embargo, hasta el momento parecía pensativo. «Tuve un poco de suerte, buenas noches.“Se despide. Esplendor en la hierba, es demasiado pronto para decirlo.