El engaño del timbre del teléfono también regresa a la región de Imperia: recomendaciones de la oficina de correos – Sanremonews.it

«uno (bucle) y colgarY el Estafa de llamadas telefónicas o de la llamada perdida Viniendo de un número extranjero. Pero cuidado, si vuelves a llamar desde este número, te redirigirán a un número de teléfono con una contraseña capaz de cobrarte 1 o 2 euros en unos segundos.

Después de meses de soportar la estafa».Lavanderíaque utiliza un sistema de ping-call, también ha regresado a la región de Imperia, tanto que sonó la alarma en las redes sociales y la recomendación de escuchar con atención.

Esta estafa vuelve periódicamente para cobrar Euros de los bolsillos de los usuarios desprevenidos que son atrapados. Máxima atención a las llamadas entrantes desde el extranjero, especialmente desde Túnez (+216) EsInglaterra (+44), pero también quién Moldavia (+373), Kosovo (+383), Bielorrusia (+375) de Tanzania (+255) o de otros países.

allá estación de policía Recomienda no llamar a números desconocidos, no enviar mensajes, no abrir enlaces en mensajes de texto o mensajes de otros sistemas de mensajería conectados a estos números. «Si no lo necesitas, pide a tu operador que bloquee las llamadas al extranjero, para no caer en la red de los estafadores aunque sea por error«.