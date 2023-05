El enfado de Sanremo lo controlan Rey y Amadeus: qué es verdad y qué sabemos

Las regulaciones de Sanremo para 2024 no han sido publicadasAún no se conocen las fechas de la próxima sesión, sin embargo, desde hace dos días todo el mundo habla del próximo festival. todo mal» fiorello Y del «sombrero de boliche» de Viva Rai2 el viernes por la mañana: «Amadeus me dijo una cosa: no sé si voy a estar en Sanremo este año», el programa se transmitió en vivo. «Sé que es un bombín, pero me gusta contarle cosas porque la gente necesita saber».

La música necesita más mujeres, pero las cosas van a cambiar. Como nos cuentan los artistas del festival por Ernesto Asante

12 de febrero de 2023

Amadeus «en silencio trabajando»

Pasan unas horas, y el mismo viernes por la mañana, la salida del showman provoca la intervención de «ambientes rai» según la cual «el nuevo director general de Rai, roberto sergioY Amadeus está trabajando en silencio en el lanzamiento de Sanremo 2024”.

Sanremo 2023, Mengoni hace que todos estén de acuerdo. Pero los jurados están divididos sobre los contendientes. Por el equipo editorial de Spettacoli

12 de febrero de 2023

¿El gerente está enojado?

ayer fiorello Explicó, nuevamente usando micrófonos de rayos, esta vez un charla televisivacual Era una broma para Amadeus.: «¿Pero crees que el mundo donde Amadeus dice ‘Sabes, no sé si voy a hacer Sanremo?'» Es un científico de verdad: “¡Lo hace, lo hace y ya te digo más… Si le preguntan, puede hacer la sexta!”.

Pero los rumores tardan en morir y algunos periódicos han tomado la supuesta noticia en consecuencia. Amadeus se ha sentido ‘perturbado’ por la presencia de ‘Ray Envoys’ durante nuevos espectáculos recientemente Fue enviada para controlar y evitar el casting de personajes en peligro de extinción y la repetición de besos «líquidos» en el escenario del Festival de Sanremo.

Blanco, post de San Valentín desata la ironía social: «Escondan todas las rosas» Por el equipo editorial de Spettacoli

14 de febrero de 2023

Se puede descartar que los castings ya estén en marcha: Aún no se conoce la fecha de envío de las solicitudesPor lo tanto, físicamente no es posible que las sesiones hayan comenzado. Por el contrario, la fecha se fijó para el 12 de mayo del año pasado y en este periodo Amadeus ya ha comenzado a escuchar a los candidatos.

«noticias sin fundamento»

Pero para despejar cualquier duda sobre posibles roces entre el director artístico, el líder del festival y la alta dirección de Rai, es un portavoz de Amadeus quien matiza: “Noticias sin fundamento. Todavía no hay regulaciones, por lo que las nominaciones de jóvenes aún no pueden comenzar. Amadeus trabajando en silencio con roberto sergio Están progresando muy bien. Le dio al Director General una gran disponibilidad y apertura, las cuales provienen de la radio, y la música es importante para ambos».

Marco Mengoni: «Dedico la victoria a las mujeres, todavía tenemos mucho que hacer por ellas en Italia» Por nuestro corresponsal Carlo Moretti

12 de febrero de 2023

Parece que en las últimas semanas el director artístico ha estado en Milán para reunirse con los responsables de las principales discográficas. Pero este es un trabajo que puedes hacer durante todo el año.