El emocionante ascenso de Sarah, Betty Down

La cuenta regresiva Grados -3 a muy final a Amigos 23que estará en el escenario sábado, 18 de mayo de 2024como siempre en horario de máxima audiencia en Canale 5. ¿Quién ganará el concurso de talentos? María De Filippi? Después de la transformación que «salvó» tanto a Sarah como a Midas, los finalistas serán un 6 excepcional, con Dustin, Holden, Marisol y Betty. Si este último sigue siendo el favorito número uno según las probabilidades Casas de apuestasno se puede decir lo mismo de mí Encuestas: El público realmente está presionando (y no poco) por la victoria de Sarah. Vamos a averiguar Todos los detalles Y analicemos la situación.









Amigos 23Final: ¿quién gana?

sábado, 18 de mayo de 2024Como era de esperar, se organizará un gran evento. final para amigos. La 23ª edición del Talent Show María D. felipe Terminará con el 6 Way Challenge, el próximo agradable Cual El me da Se salvaron en el balotaje y lograron polvoriento, Holden, marisol Y pequeño al final. ¿Pero quién es él? favorito ¿Por la victoria? ¿Quién se unirá a Mattia Zenzola, Giulia Stabili, Irama, Emma Marrone, Alessandra Amoruso y muchos otros en el cuadro de honor del programa? de acuerdo a Prospecto Subordinar Casas de apuestassigue siendo el claro favorito pequeño (cuyos precios también cayeron a menos del doble de la acción), pero el aumento de la tarde agradable Ciertamente no ha pasado desapercibido, y el cantante es incluso el favorito para la eventual victoria según algunos sitios de apuestas.

Encuestas de Amici TV: Las redes sociales contra Betty