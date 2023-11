El ejército israelí está a las puertas de Gaza. Pero Blinken pedirá una “tregua humanitaria” mañana en Tel Aviv. Ayatolá Jamenei: “Israel está confundido y perderá”

El ejército israelí ha asediado cada vez más a los residentes de la ciudad de Gaza en los últimos días, advirtiendo a los residentes que pronto se cerrará la ventana para actuar. Ahora, el jefe del Estado Mayor, Herzi Halifil, anunció que las fuerzas armadas israelíes están presentes “en el corazón del norte de la Franja de Gaza, dentro de la ciudad de Gaza, sitiándola y profundizando la operación”. Se ha llevado a cabo una operación naval y aérea – subraya – «con información precisa» que podría avanzar también en otros frentes. Pero anunció que se permitiría el uso de combustible en los hospitales de Gaza: “Hasta ahora no hemos traído combustible. Seguimos cada día la situación del sector. Desde hace más de una semana nos dicen que los hospitales se quedarán sin combustible, pero no es así. El combustible será transportado, bajo supervisión, a hospitales y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para garantizar que no sirva a los objetivos militares de Hamás.

La misión de Blinken y las nuevas amenazas iraníes

En este contexto, se espera que mañana tenga lugar la nueva visita del secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, a Israel. El «secretario de Estado» de Joe Biden podrá – independientemente de la solidaridad – enviar un mensaje muy específico al gabinete de guerra de Benjamín Netanyahu: una petición para permitir una «tregua humanitaria» en la ofensiva terrestre y aérea en Gaza que se ha cobrado víctimas. días, y hace imposible la vida de los civiles en la franja fronteriza. “Blinken reiterará el apoyo de Estados Unidos al derecho de Israel a defenderse contra el terrorismo de acuerdo con el derecho internacional humanitario y discutirá los esfuerzos para proteger a los ciudadanos estadounidenses en Israel, Cisjordania y Gaza, trabajará para garantizar la liberación inmediata de los rehenes y la necesidad de «Hay que dar un paso al frente», explicó el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, anticipando «la velocidad y el volumen de la ayuda humanitaria que entra en Gaza, y evitando la propagación del conflicto». Por la noche, el guía espiritual de Irán, Ali Jamenei, intenta señalar el problema de las distancias entre Washington y Tel Aviv, que vuelve a la En cambio, también los destruye bombardeándolos. La entidad ocupante está ahora indefensa y confundida, y sin el apoyo estadounidense será silenciada en unos días”.

Se reabre el cruce de Rafah: una niña italiana de 6 años y su madre abandonan Gaza

Una niña italiana de seis años y su madre palestina abandonaron Gaza. Hoy, jueves 2 de noviembre, cruzaron el cruce de Rafah entre la Franja de Gaza y Egipto, que fue reabierto por la mañana por segundo día consecutivo. Ahora se encuentran en El Cairo y el personal de la embajada italiana los está ayudando en su proceso de regreso. El periódico Farnesina lo anuncia: «Estoy especialmente contento por el resultado positivo del caso de esta niña, que mañana cumplirá seis años, y de su madre», afirmó el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani. “Quiero agradecer a todos los empleados involucrados en la operación – añade Tajani – desde los funcionarios de las oficinas diplomáticas en El Cairo, Tel Aviv y Jerusalén, hasta nuestros empleados. Inteligencia La cual, en continua coordinación con la Unidad de Crisis de Farnesina, logró este importante resultado”.

Ayer, miércoles 1 de noviembre, cuatro italianos abandonaron la Franja: Laura Canali de Human Rights Watch, Maya Babotti de Acción contra el Hambre, Giuditta Bratini de la Asociación Gazzella y Jacopo Intini de Cooperación Internacional Sur-Sur, junto con su esposa palestina Amal Khayal. , jefe de la misión. Lo conocí hace tres años en Gaza. Al mismo tiempo, continúa la afluencia de ciudadanos extranjeros procedentes del enclave palestino, que fue posible gracias a un acuerdo entre funcionarios israelíes y egipcios. «Ahora nos comprometemos – como leemos en el comunicado de prensa – a favorecer la fuga de los ciudadanos con doble nacionalidad italiana y palestina y de sus familias, que actualmente se encuentran todavía en Gaza a la espera de ser evacuados», explica Tajani, subrayando que «las operaciones son complejas». , y no sólo conciernen a Italia”. Estamos trabajando para garantizar la seguridad de todos».

Evacuación de extranjeros

Escribe que el cruce de Rafah, la frontera internacional entre Egipto y la Franja de Gaza, está abierto manejar Lo cual, citando fuentes locales, se ruega permitir la salida de extranjeros, personas con doble nacionalidad y infectados. Egipto también anunció que “ayudará a evacuar a unas 7.000 personas con doble ciudadanía” de la Franja Palestina. El viceministro egipcio de Asuntos Exteriores, Ismail Khairat, afirmó que su país se está preparando para facilitar la recepción y evacuación de ciudadanos extranjeros de Gaza a través del cruce. Por otro lado, el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás, explicó que «el generador de energía del principal hospital del sector norte está fuera de servicio». El portavoz del ministerio, Ashraf Al-Qudra, explicó que el centro de salud “funciona con un pequeño generador de respaldo por este motivo, pero las luces están apagadas, los generadores de oxígeno e incluso los refrigeradores de la morgue no funcionan”. Mientras tanto, el número de rehenes israelíes retenidos por Hamás ha aumentado a 242, anunció el portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari.

Campamento de Jabalia

El portavoz militar del ejército israelí dijo que el ejército continúa «atacando a terroristas y destruyendo infraestructura terrorista» en la Franja de Gaza. Añadió que durante la noche «los soldados se enfrentaron con muchas células terroristas en el norte de la Franja de Gaza, matando a decenas de terroristas». El cual enfrentó a las milicias de Hamás “con ayuda de fuego de artillería y tanques mientras lideraban un ataque aéreo con un helicóptero y un misil lanzado desde un barco”. Ayer, después de que Israel atacara el campo de refugiados más grande de Gaza con nuevos ataques aéreos, funcionarios de derechos humanos de la ONU advirtieron que atacar áreas residenciales densamente pobladas «puede constituir crímenes de guerra». El campamento de Jabalia estuvo expuesto a proyectiles por segunda vez en dos días. Según una oficina de prensa del gobierno dirigida por Hamás, los dos ataques mataron al menos a 195 palestinos. La oficina dijo en un comunicado que unas 120 personas seguían desaparecidas bajo los escombros y al menos otras 777 resultaron heridas.

‘Familias enteras asesinadas’

Israel dijo que los aviones tenían como objetivo un «complejo de comando y control de Hamas» y pudieron «eliminar» a un número no especificado de militantes. El ejército israelí dijo que ayer apuntó y mató a Mohammed Asar, el comandante de la flota de misiles guiados antitanque de Hamas, mientras que el martes el objetivo era matar a Ibrahim Biyari, un comandante clave de Hamas que supuestamente controlaba el área. Edificios civiles en la ciudad de Gaza. Según los socorristas, murieron «familias enteras». Desde el 7 de octubre, día del ataque sin precedentes de Hamás que mató a 1.400 personas, Israel ha atacado más de 11.000 objetivos en Gaza. Según el Ministerio de Salud de Gaza, hasta ahora han muerto 8.796 habitantes de Gaza, la mayoría de ellos mujeres y niños. Barrios enteros de Gaza han sido arrasados.

“Una tragedia sin precedentes”

El Comisionado General de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini, afirmó tras su visita a la Franja de Gaza que nos enfrentamos a una tragedia “sin precedentes”. El día de la visita fue “uno de los días más tristes” en su labor humanitaria. Después de visitar a los refugiados desplazados en una de las escuelas de la agencia en Rafah, dijo: «El lugar estaba abarrotado. Las condiciones sanitarias y de vida estaban más allá de toda comprensión. Todos pedían sólo agua y comida. En lugar de estar en la escuela para aprender, los niños sólo pidió un sorbo de agua y un trozo de pan: «Es desgarrador. Sobre todo, la gente exige un alto el fuego. Quieren que termine esta tragedia». “Nuestros llamados no están siendo escuchados. Hace tiempo que se necesita un alto el fuego humanitario. Sin él, más personas morirán, los vivos sufrirán más pérdidas y una comunidad que alguna vez fue vibrante permanecerá de luto para siempre”. 70 miembros del personal de la UNRWA han sido asesinados desde el 7 de octubre.

Lea también: