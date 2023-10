El dolor de su amigo Jamie Foxx

actor americano Keith Jefferson, quien actuó para el director Quentin Tarantino En «Django desencadenado», «Los odiosos ocho» y «Érase una vez… en Hollywood», Murió el jueves 5 de octubre a la edad de 53 años.. Su muerte fue anunciada por su agente, Nicole St. John, a The Hollywood Reporter.

El 9 de agosto, Jefferson anunció en Instagram que le habían diagnosticado cáncer. «De vez en cuando Dios te pone un desafío y deja que tú lo resuelvas», escribió el actor en ese momento. «Cuando me diagnosticaron cáncer por primera vez, tuve que parar, tomarme un descanso y no lo hice». hazlo.» «Quiero compartirlo con cualquiera. Con mi familia o con mi familia extendida. Hoy finalmente puedo compartirlo porque mi fe se fortalece».

Keith Jefferson nació en Houston el 7 de abril de 1970. Se graduó como actor de teatro musical en la Universidad Internacional de Estados Unidos en San Diego y luego se matriculó en cursos de actuación en la Universidad de Arizona. Obtuvo su primer papel en la pantalla grande en «Speaking of Women» (1995) de Herbert Ross. Interpretó a Pudgy Ralph junto a Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio y Samuel L. Jackson en Django Unchained (2012), luego apareció como Charly en The Hateful Eight (2015) y como Land Pirate Keith en Once Upon a Time. …en Hollywood’ (2019).

Jamie Foxx rindió homenaje al fallecido actor en las redes sociales El medio de comunicación escribió: «Esta noticia es devastadora. Keith, has sido una bendición absoluta, toda tu vida, tu corazón es puro, tu amor es inconmensurable, fuiste un alma increíble. Todos te extrañaremos mucho. «Tomará mucho tiempo para sanar. Adiós amigo mío. Te amo».

Fox y Jefferson, que se conocieron en la universidad de San Diego, comenzaron a trabajar juntos en la década de 1990 cuando Jefferson apareció en dos episodios de The Jamie Foxx Show. Recientemente trabajaron en el drama de Prime Video “The Burial” (2023).

Fox agregó en otra publicación: «Todo me duele ahora. Es difícil mirar estas fotos y recordar nuestros recuerdos de cómo pasamos tanto… Te voy a extrañar, hombre. Te voy a extrañar». .. ya que lo pasamos tan bien.» Te conocí en la universidad, siempre fuiste un alma maravillosa, Dios te bendiga, nunca pensé que tendría que escribir estas palabras sobre mi amigo Rip Keith.

Jefferson también ha trabajado como productor, actor de doblaje y entrenador de actuación. Sus otros créditos en cine y televisión incluyen «Relative Opposites» y «Daddy, Don’t Embarrass Me!» «Tú también», «Bosch: Legacy» y «Day Shift». En el aspecto teatral, tuvo papeles en producciones teatrales regionales y en gira como Big River, Othello, Superior Donuts y Piano Lesson.

Su agente, Nicole St. John, declaró que Jefferson tenía varios proyectos en proceso y estaba «en medio de un proyecto que capturaba su voz única y resonante. No podía esperar a volver a actuar».