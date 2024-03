El discurso histórico que deconstruyó el cambio climático ▷ “Viven de crear crisis”

El cambio climático no está ocurriendo ahora, como muchos esperan convencer a la gente.

Las eras geológicas tienen una duración enorme y cambios de gran alcance desde un punto de vista global, y estos provienen de diversos factores.

Pero en el siglo XXI preferimos ofrecer otra explicación, que muchas veces se presenta como la única verdad que no puede separarse de los orígenes del llamado “Cambio climático«. Una elección que no da frutos en el ámbito científico, ni desde el punto de vista de los resultados ni desde el punto de vista ético.

Y luego, incluso si se trata de una billetera, a menudo es la billetera de una persona normal. Con la creencia de que el hombre y sus fiestas, el hombre y su ropa, y siempre el hombre y sus hábitos son la causa de fenómenos climáticos inusuales, las instituciones políticas han alentado con el tiempo a los ciudadanos a cambiar su estilo de vida. Desde los coches eléctricos hasta el vegetarianismo, el coste de la teoría –que puede ser científica, pero no es única– puede convertirse en una carga para todos. Así lo predijo el director fundador del Instituto Goddard de Estudios Espaciales de la NASA, Robert Jastrow.

«Si nos dejamos influenciar por los comunicados de prensa de la próxima década Podríamos gastar un billón de dólares Destruir lo que quedaba de la economía estadounidense en un intento completamente inútil de deshacer la Revolución Industrial.«.

Esta fue la conclusión del enfrentamiento entre el ex administrador fundador de la NASA y director fundador del Instituto de Investigación Scripps William Nirenberg y el ex presidente de la Academia Estadounidense de Ciencias Frederick Sykes.

La conclusión de la que se hizo eco el locutor histórico Pablo Harvey En 1992.

El vídeo está traducido al italiano.